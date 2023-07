Costa Croisières installe la technologie wifi Starlink de SpaceX sur son navire amiral, le Costa Toscana

Costa Croisières a équipé son navire amiral Costa Toscana de la connectivité Wi-Fi de nouvelle génération Starlink de SpaceX, le leader de la technologie des satellites en orbite basse (OTB). Ce nouveau service est déjà opérationnel et offre la meilleure expérience Wi-Fi possible aux clients en croisière à bord du Costa Toscana en Méditerranée occidentale. Les autres navires de la flotte seront progressivement équipés du service Starlink, à commencer par le Costa Smeralda, navire jumeau du Costa Toscana, dont les installations devraient être achevées en décembre 2023.



“Costa continue d’adopter des solutions innovantes qui améliorent les services à bord et dépassent les attentes des clients et des équipages. Grâce aux capacités révolutionnaires des satellites Starlink en orbite basse, nos navires auront accès à une connectivité internet fiable et à haut débit comme jamais auparavant. Notre objectif est de transformer le mode de fonctionnement de nos navires, en offrant une expérience encore meilleure à nos clients et à notre équipage, grâce à une combinaison de différentes technologies, de services et de connexions à haut débit”, a déclaré Giuseppe Carino, Vice-Président chargé de l’expérience clients chez CostaCroisières.



Starlink garantit une connexion internet rapide, une couverture mondiale pour rester connecté même dans les destinations les plus reculées, et une meilleure navigation Internet à bord, permettant de partager en temps réel et sans aucune difficulté chaque instant vécu à bord.

Les avantages ne concernent pas seulement les clients, dans la mesure où ce nouveau service améliorera la communication entre les navires et les bureaux à terre, optimisant ainsi divers aspects des opérations du navire et garantissant une expérience de croisière plus fluide et plus efficace. L’utilisation privée d’Internet par les membres de l’équipage sera également grandement améliorée, leur permettant une connexion encore plus fiable et plus rapide avec leurs proches, même à plusieurs milliers de kilomètres, ou pour accéder à leurs réseaux sociaux. Les passagers auront alors la possibilité d’acheter des forfaits “Paiement à la minute”, “Whatsapp”, “Social” et “Full” qui incluent la connexion avec Starlink. Les clients ayant déjà réservé leur croisière Costa peuvent pré-réserver leurs forfaits sur le site.

https://www.mycosta.com/fr/login.html