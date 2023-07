Rome E-Prix : Dennis en tête pour la course au titre

Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E team) a écrit l’histoire de la Formule E lors de la deuxième course du Hankook Rome E-Prix pour reprendre la tête dans la lutte pour le titre mondial avec seulement deux courses restantes. Le Britannique a vaincu tous ses adversaires à Rome en route pour remporter le premier grand chelem de l’ère GEN3 : Julius Bär Pole Position, TAG Heuer Fastest Lap et la victoire tout en menant chaque tour de la course.

Dans une autre course dramatique dans les rues brûlantes de la Ville Éternelle et à la suite du plus gros accident jamais enregistré dans une course de Formule E hier, Dennis a de nouveau réussi à se tenir à l’écart d’un désastre qui a frappé ses plus proches rivaux au titre Nick Cassidy (Envision Racing) et Mitch. Evans (Jaguar TCS Racing) se rapproche de lui dès le deuxième tour de course.

Alors que Cassidy se préparait à affronter Dennis pour prendre la tête dans la zone de freinage du tristement célèbre virage 7, Evans a perdu l’arrière de sa Jaguar dans la compression, a coupé l’Andretti du leader et s’est lancé de manière spectaculaire au-dessus de la Jaguar I-TYPE 6 Envision Racing de Cassidy. .

L’incident a de nouveau démontré la résilience de la voiture de course GEN3 lors de sa première saison de compétition en Formule E juste un jour après le shunt multi-voitures – et met en évidence la nature particulièrement intense et à haut risque de la série alors que les pilotes se battent dans les rues de la ville. entre les murs sans limite de voie.

Dennis a pu dominer la course pour terminer trois secondes devant Norman Nato (Nissan Formula E Team) en deuxième position. L’OTAN lui-même s’est battu vaillamment pour retenir Sam Bird (Jaguar TCS Racing) pendant toute la durée malgré des dommages précoces à son aileron avant.

Il s’agissait seulement du quatrième “grand chelem” dans l’histoire des 114 courses de la Formule E. Plus de 26 000 personnes ont assisté au week-end de course de Rome pour découvrir le divertissement de sport automobile de classe mondiale sans escale.

Dennis prend un avantage de 24 points sur Cassidy avant le double en-tête de la finale de la saison à Londres – son sol et un circuit où il a gagné deux fois. Evans est troisième à 44 points, tandis que Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) conserve un mince espoir mathématique, à 49 points de la première place.

Envision Racing est en tête du classement des équipes avec 14 points d’avance sur TAG Heuer Porsche tandis que Jaguar TCS Racing est troisième avec 228 points.

Comme l’ont prouvé les deux courses à Rome, tout peut arriver en Formule E, et le dernier week-end de la saison comportera certainement plus de rebondissements alors que la bataille pour le championnat atteint son apogée passionnante.

Jake Dennis, n ° 27, équipe Avalanche Andretti Formula E, a déclaré :

“Honnêtement, je suis à court de mots sur la façon dont nous venons de gagner cette course. C’était tellement tactique à l’intérieur du cockpit, essayant de garder Bird à une certaine distance parce qu’évidemment il va essayer d’aider Mitch. J’avais vraiment besoin de Norman comme ailier cette course, et nous avons très bien travaillé ensemble. Je lui ai donné de l’espace pour l’aider à défendre quand Bird est passé en mode attaque, puis quand j’ai eu besoin de la même chose, c’est exactement ce qu’il a fait. Wow, quelle course, quelle équipe pour m’avoir donné cette voiture incroyable. Je l’ai dit un million de fois, mais après l’erreur d’hier, nous avons renversé la vapeur. Remboursement complet. J’ai hâte de fêter ça avec eux.

“Maintenant, nous avons une course à domicile à Londres. Je m’attends à voir beaucoup de fans britanniques.