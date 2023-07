G-SHOCK dévoile sa nouvelle MR-G FROGMAN jaune vif

Cette année marque le 40e anniversaire de G-SHOCK. La ligne de montres de plongée résistantes aux chocs FROGMAN, appréciée pour sa forme asymétrique unique, célèbre également son 30e anniversaire cette année. Proposée en édition limitée à 700 exemplaires dans le monde entier, cette dernière MR-G FROGMAN, intègre au sein de son set spécial, un bracelet interchangeable en titane et un outil dédié à l’échange des bracelets.

Ce packaging présente aussi les logos du 40ème anniversaire de G-SHOCK et du 30ème anniversaire de FROGMAN, ce qui fait de ce garde-temps premium un véritable objet de collection à exposer.

La MRG-BF1000E s’inspire de la MRG-BF1000R et est proposée dans une teinte qui rend hommage au jaune utilisé pour la première FROGMAN. Le bracelet Dura Soft en caoutchouc fluoré jaune vif est très résistant aux taches et à l’hydrolyse. Grâce à sa flexibilité, il s’adapte confortablement au poignet, tout comme le bracelet interchangeable en titane. Les processus minutieux de traitement de chaque maillon par un processus de durcissement en couche profonde et un revêtement en carbone de type diamant (DLC) avant l’assemblage confèrent au bracelet en titane un aspect complexe et de haute qualité. Le bracelet est également extensible, ce qui permet de le porter par-dessus une combinaison de plongée. Utilisez l’outil dédié pour retirer les goupilles latérales tout en appuyant sur les boutons situés sous les cornes pour remplacer rapidement et facilement le bracelet.

Comme le modèle original MRG-BF1000R, les aiguilles des heures et des minutes de la MRG-BF1000E-1A9D se chevauchent pour former une seule aiguille en mode plongée, ce qui permet de voir facilement le temps de plongée écoulé. Les trois moteurs à double bobine de la montre permettent aux utilisateurs de passer rapidement de l’affichage de l’heure actuelle à l’affichage du temps de plongée, ce qui en fait une montre de plongée fonctionnelle.

Le titane léger et résistant à la rouille est utilisé pour les principaux composants extérieurs – du boîtier, de la lunette et du fond du boîtier à la couronne, aux boutons et aux vis. La montre est constituée d’une combinaison complexe de plus de 70 composants extérieurs, ce qui lui confère une forme puissante et magnifique. Une structure protectrice offre une fonctionnalité de protection du cadran grâce à des tampons en caoutchouc fluoré installés dans l’espace entre la lunette et le boîtier. Un processus de durcissement en couches profondes et un revêtement DLC assurent une solidité et une résistance à l’abrasion encore plus grandes. Le boîtier est doté d’une couronne et d’un fond de boîtier vissés. Ces caractéristiques, ainsi que d’autres, assurent l’étanchéité de la montre et sa résistance à la plongée.