Adoptez les couleurs du temps avec les nouvelles montres Ice-Watch !

Toujours à la pointe des tendances, Ice-Watch étoffe ses gammes digitales, et affiche la couleur avec ses nouvelles créations : les ICE digit retro et ICE digit ultra. Deux nouvelles collections hautes en couleurs à s’offrir sans attendre pour mettre son poignet à l’heure d’été.

C’est en novembre dernier que la célèbre marque belge Ice-Watch avait dévoilé son virage digital avec sa nouvelle collection Ice digit. Dépourvue d’aiguilles, légère et colorée avec son boîtier et son bracelet en silicone. Cette nouvelle montre étanche à 10 ATM s’inscrivait résolument dans l’air du temps et partait à la conquête des poignets de toutes les générations.

A l’ombre comme sous le soleil, en ville comme à la plage, la collection ICE digit ultra se décline dès les premiers jours de l’été dans toutes les couleurs du temps. Jaune, orange, rouge, magenta, violet, verte, bleue, noire ou blanche… A chacun son modèle et à chacun la sienne ! Mieux : et si vous en achetiez une pour aller avec chacun de vos looks estivaux ?

Comme le temps ne s’arrête jamais, Ice-Watch a également décidé de le remonter pour lancer sa nouvelle collection, baptisée ICE digit retro. Des montres intergénérationnelles, que tout le monde peut porter, toujours et partout. Avec leurs coloris chic et leur look résolument années 1980, ces nouveaux modèles digitaux à prix très sage vont vous accompagner du matin au soir, de la plage au barbecue et même jusqu’au bout de la nuit. Elles proposent le parfait équilibre entre couleur, tendance, accessibilité, le tout avec une touche de luxe ! Et quand sonnera l’heure de la rentrée, il est peu probable que ces montres à affichage digital quittent jamais votre poignet…