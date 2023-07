Les bracelets Avel & Men s’habillent en Le Minor

Avel & Men et Le Minor sont heureuses d’annoncer une collab’ : la manufacture centenaire, entreprise du patrimoine vivante, qui propose des collections de marinières et pulls marins, offre à Avel & Men des stocks dormants de tissus. La jeune marque du Finistère, spécialiste des accessoires horlogers et bracelets de montres, les utilisera pour confectionner les pochons qui accompagne ses créations.



La maison Avel & Men, fondée en 2016 dans le Finistère, est spécialiste des accessoires horlogers et bracelets de montres made in France. Elle propose notamment une gamme de bracelets de montres en toile Seaqual, une fibre faite à partir des déchets plastiques collectés dans les fonds des océans.



La bonneterie Le Minor a fêté́ ses 100 ans en 2022, elle propose plusieurs collections de pulls marins et marinières fabriquées en Bretagne, avec une chaîne de valeur complète. De la réception du fil coton à la fabrication d’une marinière, ce sont plusieurs métiers qui entrent en musique pour fabriquer un produit 100% breton : même le tissu est fabriqué sur place. Des métiers et compétences tellement rares que la manufacture a lancé son propre programme de formations en apprentissage en interne pour transmettre le savoir-faire rare du remaillage et tricotage du jersey de coton par exemple.

C’est en se retrouvant voisine dans une page de magazine de mode que les deux entreprises se sont rapprochées : après une première rencontre à Guidel et visite des ateliers, Agnès leur demande à quoi correspondent les stocks de tissus entreposés au fond de l’entreprise. Il s’agit en fait des fins de stocks sur des anciennes séries, en quantités trop petites pour envisager des productions de vêtements. Mais pourquoi pas pour fabriquer des éléments de packaging ? Avel & Men livre en effet chaque bracelet ou marmotte dans une pochon brodé. Pour Agnès et Xavier, quoi de plus naturel et cohérent de pousser la démarche d’upcylcing déjà initiée sur plusieurs gammes de produits.



Sylvain et Jérôme voient là l’occasion de faire coup double : donner un coup de pouce à une jeune marque de la région et voir leurs tissus réutiliser de façon utile, en ligne avec leur vision de la fabrication responsable et durable. Les passionnés d’horlogerie clients d’Avel & Men découvriront donc des pochons uniques à la réception de leurs marmottes ou bracelets de montres, avec des couleurs et motifs qui varieront au gré des tissus donnés par Le Minor.