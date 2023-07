TAG Heuer ressuscite une montre mythique, la Carrera Skipper

Le célèbre chronographe TAG Heuer Skipper fait son retour au poignet après 40 ans d’absence.

TAG Heuer possède une longue histoire dans les sports de chronométrage, étant impliqué dans à peu près tout, des courses de chevaux à la Formule 1. Mais c’est l’implication de la marque dans le yachting qui a créé l’une de ses montres les plus appréciées et les plus désirables – la “Skipper”.

Ce chronographe aux couleurs vives et immédiatement reconnaissable a été fabriqué dans diverses références entre 1968 et 1983. Aujourd’hui, exactement 40 ans après sa disparition du catalogue, TAG Heuer ressuscite la Skipper 6850 €). Cette Skipper était autrefois un spectacle familier aux poignets des marins professionnels et amateurs, les tout premiers exemplaires (dont seulement environ 300 ont été fabriqués) étant basés sur le chronographe Carrera.

Fidèle à ce design original, la nouvelle génération Skipper est dérivée de la Carrera « glassbox » récemment lancée. Ce design d’inspiration vintage n’a pas seulement l’air de la pièce, il est également pratique, avec l’ingénieux cadran à « rebord incurvé » qui le rend lisible même lorsque vous flottez sur l’eau.

Cette nouvelle Skipper reprend également le boîtier robuste de 39 mm de diamètre de la Carrera, le dernier mouvement TH20-06 à remontage bidirectionnel et une réserve de marche de 80 heures.

La conception originale du cadran est née de la participation de Jack Heuer à la course de yachts la plus historique du monde – la Coupe de l’America. Heuer est devenu le partenaire de chronométrage officiel du bateau de l’America’s Cup “Intrepid” et, après avoir remporté l’événement, Heuer a produit le chronographe Skipper en guise de célébration. Il comportait un sous-cadran de 30 minutes qui a été adapté pour décompter le départ de la régate de 15 minutes en trois segments de cinq minutes.



Chacun de ces segments était d’une couleur différente, l’orange vif étant utilisé pour alerter l’équipage du fait qu’il ne restait que cinq minutes à parcourir; vert pour représenter la couleur du gréement du bateau et bleu sarcelle clair pour reproduire la couleur du pont de l’Intrepid.

La nouvelle Skipper recrée cette livrée colorée, avec un cadran principal brossé circulaire en bleu signature Carrera et des sous-cadrans contrastés – le compteur de 12 heures étant «Intrepid Teal» et le compteur de régate de 15 minutes ayant des segments en Intrepid teal, Lagoon Green et Régate Orange.

Parmi les autres clins d’œil à la montre historique, citons les marqueurs proéminents en forme de triangle positionnés à des intervalles de cinq minutes autour de la bride extérieure incurvée, l’aiguille centrale des secondes orange vif et l’inclusion du nom « Skipper » à la base du compteur 12 heures. Elle est montée sur un bracelet textile haut de gamme et résistant, assorti au bleu du cadran.

Des exemples d’origine de la Skipper ont atteint jusqu’à 80 000 $ aux enchères, mais TAG Heuer promet que le nouveau modèle sera considérablement plus accessible, à 6850 €. N’attendez pas pour vous offrir la montre du moment !