Essai : BMW XM, la démonstration

M, c’est la division très sportive de BMW, qui est déjà une marque assez sportive en soi ! Ainsi, quand M conçoit entièrement une toute nouvelle auto, c’est un événement. Et cet XM coche de nombreuses cases : sportif, ultra puissant, SUV et hybride. Un mélange des genres aussi détonnant que son V8 biturbo ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Passons tout de suite sur les blagues faciles, comme ça, c’est fait : non, M, ce n’est pas le chanteur, et XM, ce n’est pas la vieille Citroën, star des papys et des sous-préfectures de province. Là, monsieur-dame, on est devant un monument de l’histoire automobile. C’est en effet la seconde auto entièrement pensée par la division M du constructeur munichois BMW ! La première fut la M1, sorte de supercar dont le châssis devait en théorie être conçu par Lamborghini, mais ça s’est mal passé ; peu importe, si vous voulez l’une des 455 M1 routières qui ont été produites, il va falloir poser au bas mot 600 000 € sur la table. Ensuite, M s’est fait une belle réputation en optimisant des BMW de série : M635 CSI, M535, puis M3, M5, M6, X5M, X6M, M2, M4… vous voyez le topo, l’essentiel de la gamme BMW y est passé et certaines de ces autos sont entrées dans la légende (perso, vous me mettrez une M 635 CSI de côté, merci). Mais la particularité de cette XM, c’est qu’il n’y a pas de modèle équivalent dans la gamme BMW.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout, du coup. Le look, franchement pas introverti (notez que selon la formule consacrée, elle « est plus belle en vrai qu’en photo » !), les dimensions (5,11 m de long, 2 mètres de large, des jantes 23 pouces qui débordent, c’est à la limite de l’ingarable dans une grande ville…), la philosophie aussi, puisque cette XM se veut à la fois sportive et vertueuse, en adoptant la technologie de l’hybride rechargeable ! Du coup, elle peut traverser les centre-ville en silence et en mode zéro émission, ça aussi, c’est nouveau chez M. Tiens, le petit clin d’œil historique à la M1 réside dans les logos BMW sur le haut de la lunette arrière…

Et sous le capot ?

Pour le côté silence, on a des batteries d’une capacité généreuse (29,5 kWh) alimentant un moteur électrique de 192 ch et 280 Nm, intégré à la boîte automatique. A eux seuls, ils permettent plus de 80 kilomètres effectués en mode « zéro émission », à condition bien sûr d’avoir le pied assez léger. Ensuite, un V8 biturbo de 4,4 litre prend le relais, qui développe 498 ch et 650 Nm. Quand les deux moteurs travaillent de concert, la puissance cumulée est de 653 ch et 800 Nm, ce qui est considérable, même s’il y a plus de 2,7 tonnes à tracter. Si vous trouvez cela un peu juste (faut consulter, alors…), une version Label Red en proposera encore plus : 748 ch et 1000 Nm. Mais où s’arrêteront-ils ? En tous cas, rien que dans cette première version, le 0 à 100 km/h est couvert en 4,3 secondes et la vitesse de pointe (vite atteinte !), est de 250 km/h, voire de 270 km/h en option. Un argument de « vraie M » qui sera peut-être plus réceptif en Allemagne !

Et au volant, ça donne quoi ?

Il est haut, il est gros et il y a un bel espace à bord, tant à l’avant que, encore plus, à l’arrière, avec un espace aux jambes incroyablement généreux ainsi que des revers de banquette, à la jonction avec les portes, courbés et capitonnés de cuir odorant. Cette XM est clairement une auto de luxe, qui vous baigne dans de subtiles attentions, que ce soit au niveau des lumières d’ambiance, de la qualité de la sono Bowers & Wilkins, de la qualité des sièges et de la position de conduite. Voici évidemment à bord de laquelle on se sent bien, dominant la route en hauteur, et le trafic d’une simple pression sur l’accélérateur… La puissance est bien là, d’autant que le moteur électrique donne le coup de boost initial, parfois même avec un zeste de brutalité. Ensuite, le V8 tracte comme un damné et ne montre aucun signe de faiblesse jusque la vitesse maxi. Si vous pensez, comme nous, que doubler en sécurité, c’est important, alors le XM est l’auto qu’il vous faut ! Le confort est remarquable sur autoroute, avec peu de bruits aérodynamiques, le feulement du V8 en fond sonore et des kilomètres qui défilent par centaine sans aucun effort. Les belles jantes de 23 pouces (attention aux méchants trottoirs lors des stationnements !) engendrent un confort un peu plus percutant sur les petites irrégularités prises à basse vitesse, c’est normal. Mais l’équilibre du châssis est étonnant vu la masse et le gabarit : dans le sinueux, le XM vire par terre, mais attention, il est lourd, il arrive vite, très vite, et il prend de la place. Il faut garder la tête froide pour l’exploiter…

Son point fort ?

Le grand écart dont il est capable est proprement sidérant. Aller au silence au boulot, dans le confort et la sérénité de l’électrique, et déposer une auto sportive d’un coup de V8. La démonstration est éclatante, même si, pour se la jouer « écolo », vous le rechargerez aussi souvent que possible, auquel cas, il pourra consommer assez peu. Sinon, les 2,7 tonnes se rappelleront au V8 !

Le verdict de Stuff

Il est immense, il est cher, et ses prestations tournent autant dans l’univers du luxe que celui du sport. Engin quasiment inclassable, sans réelle concurrence, le XM séduira évidemment d’autres marchés en priorité que celui de l’Hexagone. Vous en verrez sûrement plus en Chine, dans les pays du Golfe et en Californie, mais la maîtrise technologique dont il fait preuve n’en est pas moins époustouflante…

Les chiffres clé

Moteur : 8 cylindres en V, turbo + moteur électrique

Cylindrée : 4395 cm3

Puissance : 653 ch à 5400 tr/mn

Couple : 800 Nm à 1600 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 2785 kilos

Vitesse maxi : 250 km/h

0 à 100 km/h : 4,3 secondes

Conso officielle / de l’essai : 1,6 l/100 / 13,5/100

Prix : gamme XM à partir de 178000 €