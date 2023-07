Nothing Phone 2, un smartphone transparent plus élégant et rationnel

Nothing a des ambitions mondiales pour son deuxième smartphone. Le premier était déjà l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme en vente ; la jeune entreprise apporte un mélange de matériel et de logiciels intelligents haut de gamme pour son successeur, mais parvient toujours à réduire les prix comparé à ses rivaux établis.

Le Nothing Phone 2 est une évolution du design transparent, remplaçant le verre plat par un arrière 2.5D subtil qui devrait être plus facile à saisir, tout en donnant un aperçu de la bobine de charge sans fil et de l’éclairage Glyph distinctif. La nouvelle option de couleur gris foncé montre mieux les détails les plus fins que le noir du Phone 1, tandis que le blanc reste une option pour ceux qui veulent que leur technologie fasse plus de déclaration.



Des LED supplémentaires rendent les lumières Glyph plus personnalisables cette fois-ci, et permettent de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que des compte à rebours et un indicateur de volume. Une application de composition Glyph, conçue avec l’aide des as de la danse Swedish House Mafia, vous permet de créer des remixes de lumière et de son sur mesure à attribuer à des contacts spécifiques.

Le cadre plat en aluminium et le verre avant plat reviennent du téléphone 1, mais ici ils sont étirés pour accueillir un nouvel écran OLED plus grand de 6,7 pouces avec des cadres plus fins. Il y a une résolution meilleure que 1080p, le taux de rafraîchissement de 120 Hz devrait assurer un défilement fluide, et la luminosité maximale a grimpé à 1600 nits phares. Le mode d’affichage permanent peut désormais afficher les widgets ainsi que la météo, sans avoir besoin de déverrouiller d’abord le téléphone à l’aide du capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Ce n’est qu’un des nouveaux ajouts logiciels qui font leurs débuts dans NothingOS 2.0, qui est presque aussi important que le matériel qui l’exécute. Rien n’est sur mesure L’interface utilisateur Android bénéficie également d’icônes personnalisées et d’un nouvel écran d’accueil, qui peut désormais être rempli de paramètres rapides et de dossiers surdimensionnés qui complètent votre palette de couleurs. Il sera déployé pour les clients du téléphone 1 en août.

À l’intérieur, Nothing a opté pour un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, couplé à 12 Go et 256 Go de stockage. Il s’agit d’une puce de la génération précédente, mais de haut niveau, elle devrait donc se sentir parfaitement percutante dans l’utilisation quotidienne et bien faire face aux jeux exigeants également. Une batterie plus grande de 4700 mAh devrait suffire à la garder chargée du matin au soir. La charge filaire atteint 45 W ; vous devrez fournir votre propre bloc d’alimentation, mais rien n’inclut au moins un câble USB-C semi-transparent élégant dans la boîte. Il existe également une charge sans fil et la possibilité de recharger votre autre technologie. Dites, peut-être des écouteurs sans fil Ear 2 ?

Sur le papier, les caméras du téléphone 2 n’ont pas beaucoup changé, avec deux capteurs arrière de 50 MP – mais rien n’a mis à niveau le capteur principal vers un Sony IMX890 et amélioré le traitement HDR pour prendre plusieurs images supplémentaires par prise de vue pour des photos plus convaincantes. Un mode macro utilise les capacités de mise au point automatique de l’ultra large pour les gros plans, et il gérera l’enregistrement vidéo 4K HDR à 30 im/s (ou 60 ips en SDR). Il y a aussi une caméra selfie 32 MP à l’avant, avec le trou de perforation décalé vers le milieu plutôt que vers le coin supérieur gauche.

Le Nothing Phone 2 est lancé en trois variétés : un modèle de base de 8 Go de RAM/128 Go de stockage qui coûtera 599 $, un modèle intermédiaire avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 699 $, et un modèle de premier plan. Version 12 Go/512 Go pour 799 $. Il sera disponible à partir du 13 juillet