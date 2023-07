Formule E : comment suivre le Hankook Rome E-Prix 2023 ?

Les fans italiens à Rome s’apprêtent à accueillir avec enthousiasme les pilotes Maserati MSG Racing Maximilian Günther et Edoardo Mortara alors que la marque emblématique Maserati revient à domicile en monoplace avec la Formule E après plus de 60 ans d’absence. Les deux courses et séances de qualification sont à suivre en direct sur La Chaîne L’Equipe et Eurosport.



Quatre pilotes sont encore en course pour le titre – avec deux victoires ce week-end, comme la saison passée, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), alors quatrième prendrait en tête du classement. Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E Team) devance Nick Cassidy (Envision Racing) d’un point avant le double header du Hankook Rome E-Prix 2023 et les quatre dernières courses de la saison 9. Un seul point sépare les deux pilotes en tête du classement avant le week-end de courses en double-header, le Hankook Rome E-Prix 2023.

Il s’agit là du dernier affrontement sur le circuit urbain international avant le point culminant du championnat du monde ABB FIA Formula E à Londres à la fin du mois.

Le pilote Avalanche Andretti Formula E Team, Jake Dennis, devance d’un point Nick Cassidy sur Envision Racing dans la bataille pour le championnat du monde des pilotes. Bien que Dennis puisse – avec un scenario extrême – obtenir mathématiquement le titre dans la Ville Éternelle, la probabilité est bien plus grande d’assister à deux courses acharnées avec des centaines de dépassements parmi les 22 pilotes.



Le Circuito Cittadino dell’EUR composé de 19 virages et d’une longueur 3,385 km est l’un des plus longs de Formule E et longera le Palazzo dei Congressi, la Piazzale Marconi et l’emblématique Palazzo della Civilta Italiana, également connu sous le nom de Colisée Carré, ainsi que le parc Ninfeo le long de la piste.

C’est un mélange parfait de secteurs rapides et de virages serrés et complexes avec de nombreuses possibilités de dépassement notamment à l’épingle et dans les virages à 90 degrés – faisant de ce circuit l’un des grands favoris des pilotes.

Les deux courses et séances de qualification seront à suivre en direct sur La Chaîne L’Equipe et Eurosport. Le flux international de diffusion de la Formule E mettra en vedette Tom Brooks, la voix de Gran Turismo, qui commentera les courses de Formule E pour la première fois ce week-end. Brooks possède une vaste expérience du sport automobile allant des Superbikes au Rallycross.



PROGRAMME

Rookie Free Practice – 14h30 CET vendredi 14 juillet

Free Practice 1 – 17h00 CET vendredi 14 juillet

Free Practice 2 – 08h10 CET samedi 15 juillet

Qualifications – à partir de 10h40 CET samedi 15 juillet

Round 13 – 15h03 CET samedi 15 juillet

Free Practice 3 – 08h10 CET Dimanche 16 juillet

Qualifications – à partir de 10h40 Dimanche 16 juillet

Round 14 – 15h03 CET Dimanche 16 juillet