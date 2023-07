Honor Pad X9, la tablette chic et pas chère

Honor vise à faire une brèche à l’extrémité abordable du spectre des tablettes avec sa dernière tablette grand écran. À 11,5 pouces, le Honor Pad X9 ne lésine pas sur le nombre de pixels et fait de la place à l’intérieur pour un ensemble substantiel de haut-parleurs, ce qui pourrait en faire un véritable jouet digital.

À 2000 × 1200, vous obtenez une résolution supérieure à la Full HD, et le taux de rafraîchissement de 120 Hz devrait garantir un défilement fluide. Il gérera une luminosité maximale de 400 nits et devrait couvrir 100% de l’espace colorimétrique sRGB. Le rapport écran/corps élevé de 86 % est également impressionnant pour une ardoise budgétaire.

Le tout ne fait que 6,9 ​​mm d’épaisseur et ne pèse que 495 g, il ne vous fera donc pas mal au bras après avoir regardé toute une série Netflix en une seule séance.



Selon Honor, les six haut-parleurs offrent plus de volume, des basses plus profondes et une stéréo pleine gamme par rapport aux ardoises budgétaires rivales. Deux tirs vers le bas et quatre tirs sur les côtés, rebondissant sur les surfaces à l’aide du traitement audio Histen d’Honor pour une écoute plus immersive.

L’engin reprend les conseils de style du smartphone Honor 90 récemment révélé, avec une bosse de caméra à double anneau et des coins parfaitement arrondis. Le corps est construit en aluminium, avec une finition mate qui devrait garder les traces de doigts à distance.

À l’intérieur, on trouve un généreux 128 Go de stockage intégré. La puissance est fournie par un processeur Snapdragon 685, couplé à 4 Go de RAM.

Il fonctionne sous Android 13, avec MagicOS 7.1 d’Honor en plus pour un multitâche en écran partagé plus fluide. Il y a aussi Honor Connect à bord, qui vous permet d’afficher les notifications et de transférer des fichiers à partir d’autres équipements Honor, et il prend en charge Google Kids Space pour le divertissement et l’éducation approuvés par les parents.

Cette Honor Pad X9 est disponible dès aujourd’hui en Space Grey à partir de 249,90€ sur hihonor.com