Clarks s’associe aux stars de TikTok

La marque de chaussures britannique prend d’assaut TikTok avec une campagne de danse #TorhillDance, inspirée par la Wallabee nouvelle génération, la Torhill.

Clarks fait équipe avec les danseurs de rue et stars de TikTok McKenzi Brooke, Kida The Great et Lewis Leigh pour célébrer le modèle iconique de la rentrée des classes dans ce challenge #TorhillDance. Ces trois superstars des réseaux sociaux réalisent leurs meilleurs mouvements sur leurs chaînes TikTok en portant leurs modèles Torhill préférés, encourageant chacun à se joindre à eux et à danser. Cette campagne qui s’adresse à la jeunesse, célèbre un modèle unique et confortable. Tout comme les chaussures Clarks, ces stars TikTok inspirantes sont un exemple de liberté. Leur énergie et leur courage s’expriment à travers la danse, permettant à chacun de s’identifier. Clarks utilise sa notoriété pour aider chacun à s’affirmer et à trouver confiance en soi.

Confort et style urbain font de la Torhill un modèle parfait pour danser. Une déclinaison du modèle adulte inspiré de la traditionnelle Wallabee pour la concu pour Gen Z. Un confort imbattable assuré par des empeignes en daim premium et par des semelles souples et légères. La languette exclusive est ornée du Glastonbury Tor – un clin d’œil subtil aux racines Clarks.

Le lancement de #TorhillDance s’est fait le 13 juillet et la collection Torhill est disponible en magasin et en ligne. Les pointures disponibles vont du 32 au 40, en noir, ocre et daim gris.