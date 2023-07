Swatch Big Bold acier, les nouvelles stars de l’été au poignet

Pour la toute première fois, BIG BOLD se décline en acier inoxydable avec BIG BOLD IRONY.

Cette année marque un tournant dans la saga BIG BOLD : il s’agit de la première BIG BOLD en acier inoxydable, mais aussi de la première Swatch combinant BIOCÉRAMIQUE et acier inoxydable !

Lancée pour la première fois en 2019, BIG BOLD incarne la montre du streetwear urbain par excellence et s’impose avec son boîtier surdimensionné de 47 mm. Depuis, la collection s’est déclinée dans différents styles et coloris, tout comme elle a intégré des éléments en BIOCÉRAMIQUE.

Ces cinq premières montres réaffirment le style BIG BOLD avec un mix contemporain de couleurs et de matériaux contrastants. Pour la première fois, Swatch combine un coeur en BIOCÉRAMIQUE avec un boîtier en acier inoxydable. Le résultat ? Un look high-tech distinctif, anguleux et aux multiples facettes. À cela s’ajoutent des détails urbains qui parlent d’eux-mêmes. La plaque en BIOCÉRAMIQUE, le cadran squelette et le bracelet structuré bi-compressé se déclinent en noir (DARK IRONY), en bleu azur (BLUE DAZE), en rouge (RED JUICY), en turquoise (MINT TRIM) et en jaune (BOLDEN YELLOW). La couronne et le boîtier en acier inoxydable sablé semblent robustes, même s’ils pèsent que 108 grammes. Autre particularité : les aiguilles et les index brillent dans le noir et, comme pour toutes les modèles BIG BOLD, la couronne est positionnée à 2 heures.

Ces BIG BOLD IRONY se caractérisent par des nuances métalliques profondes grâce à leur cadran brossé soleil, disponibles dans cinq teintes : turquoise (AQUA SHIMMER), vert foncé (FOREST FACE), bleu marine (INDIGO HOUR), ambre (AMBER SHEEN) et bordeaux (SCARLET SHIMMER). L’effet sablé sur le boîtier, la couronne et le bracelet provient d’un nouveau traitement développé par Swatch. Pour un fini mat très séduisant.

BIG BOLD IRONY en vente le 6 juillet 2023, puis le 7 septembre 2023. A partir de 190 €, en boutique et sur Swatch.com.