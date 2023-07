Yamaha Booster, le must de la mobilité urbaine

Bonne nouvelle pour les amateurs de mobilité propre et de design : Yamaha complète la gamme Urban Mobility avec ses Booster, disponibles cet été. La gamme Urban Mobility de la marque s’élargit avec deux nouveaux modèles électriques : l’eBike BOOSTER Easy et le S-pedelec électrique BOOSTER. Les deux ont un aspect pratiquement identique et sont techniquement très similaires, partageant le même châssis léger. La différence réside dans leurs performances : le BOOSTER Easy est un eBike avec assistance au pédalage limité à 25 km/h, tandis que le BOOSTER est un S-pedelec ou un cyclomoteur électrique avec permis AM qui peut atteindre une vitesse maximale de 45 km/h avec assistance au pédalage.

L’habillage contemporain et minimaliste se caractérise par un cadre avant en aluminium moulé sous pression, des roues à rayons équipées de gros pneus de 20″ x 4″ et un cadre en U classique qui permet de monter et de descendre facilement du véhicule. Propulsés par une unité d’entraînement Yamaha PW-S2 ultra compacte et légère qui délivre une puissance sans faille, les nouveaux modèles BOOSTER permettront aux nouvelles générations de se rendre partout en ville. L’avant comporte des protections de fourche, un couvre-plaque et un garde-boue avant exclusifs, ainsi qu’un phare Supernova qui lui confère une allure élégante et coordonnée. Ces deux modèles sont équipés d’une selle Royal Orbis réglable et d’un feu arrière à LED Koso intégré.Le BOOSTER Easy et le BOOSTER sont tous deux équipés d’une batterie de 630 Wh et 36 V qui fournit à l’unité d’entraînement PWseries S2 une alimentation électrique instantanée et fiable. L’unité rapidement détachable est située au centre pour faciliter l’accès et centraliser la masse pour une manipulation agile et réactive. La batterie peut être rechargée à la fois in-situ et à distance si l’unité est retirée. Le BOOSTER Easy a une vitesse assistée maximale de 25 km/h pour être conforme à la législation européenne régissant les eBikes. Les cyclistes peuvent sélectionner le mode Zero pour rouler plus rapidement en pédalant seulement dans les descentes. Cinq modes sont disponibles : +ECO, ECO, STD, HAUT et AUTO. Quant au BOOSTER, il est classé dans la catégorie des cyclomoteurs électriques (L1e) qui nécessitent un permis AM et une assurance.

Le BOOSTER est équipé de la toute dernière interface utilisateur Yamaha Display C, au centre de l’appareil. Elle comprend un grand écran TFT matriciel couleur de 2,8 pouces et un commutateur de commande séparé. Les informations affichées comprennent la capacité de la batterie, la vitesse de conduite, le mode d’assistance, l’autonomie, l’horloge, les distances parcourues, la cadence, la consommation de calories et l’heure. Diverses applications d’entraînement physique et de navigation sont accessibles en connectant un smartphone par Bluetooth pour améliorer l’expérience de conduite générale.

Le BOOSTER Easy est quant à lui doté de l’interface Display A de Yamaha, simple à lire et équipée d’un écran LCD de 1,7 pouce. Son design de base comporte des boutons intégrés, et les informations toujours présentes comprennent le compteur de vitesse, l’indicateur de capacité de la batterie, un compteur journalier, un compteur kilométrique et un compteur d’autonomie sélectionnables.

YAMAHA BOOSTER, À partir de 3299 €