Marantz célèbre ses 70 ans de créateur de son

Marantz, marque audio leader de l’industrie, créatrice d’expériences sonores de luxe, annonce une campagne célébrant les 70 ans de la création de l’entreprise par Saul Marantz à New York. Inspirés par son amour profond de la musique et une attention sans compromis pour les détails et la qualité, les produits audio hi-fi et home cinéma Marantz d’aujourd’hui élèvent l’expérience d’écoute grâce aux dernières avancées en matière de fidélité, de conception, d’artisanat et de qualité. La campagne du 70e anniversaire est lancée aujourd’hui sur Marantz.com.

Au cours des décennies qui ont suivi ses débuts, l’esprit de Marantz a traversé les siècles et les frontières, devenant une marque emblématique vénérée par les audiophiles et admirée par des générations entières. L’histoire de la marque est jalonnée d’apparitions sur grand écran, les produits Marantz figurant dans des films incontournables, et d’un rôle dans le voyage des hommes sur la lune, la NASA utilisant l’amplificateur de puissance classique Marantz modèle 9 dans le cadre du programme spatial Apollo en raison de la fiabilité et de la stabilité de sa puissance.

Au cœur de la campagne du 70e anniversaire se trouve un film de présentation de la marque intitulé “The Pursuit”, qui célèbre cet héritage en invitant les spectateurs à un voyage depuis 1953, lorsque Saul Marantz a créé sa première Audio Consolette, jusqu’aux innovations fulgurantes et modernes qui ont abouti à l’ère actuelle. Cette quête du son le plus musical ne perd jamais de vue sa vision originelle : rapprocher le plus possible les auditeurs de l’œuvre d’un artiste. Filmée à Tokyo et dotée de visuels saisissants, cette création vibrante et dynamique transporte les spectateurs à travers les 70 ans de quête de perfection de Marantz en mettant en lumière les deux villes emblématiques qui sont au cœur de la marque, née à New York et fabriquée au Japon.

“Marantz est une marque de renom, fondée sur une innovation ambitieuse et une qualité exceptionnelle, et sept décennies de cette riche histoire sont incarnées dans tout ce que nous avons prévu pour le 70e anniversaire”, a déclaré Joel Sietsema, président de la marque Marantz. “Avec cette campagne et l’expérience que nous avons créée pour les fidèles de la marque et les nouveaux visiteurs, à New York dans notre lieu de naissance, nous honorons le passé, le présent et l’avenir de l’héritage de Saul Marantz, alors même que nous poursuivons l’histoire de la marque et développons de nouvelles innovations.”

Pour célébrer le lancement de la campagne, Marantz organise un événement mondial de trois jours à New York, du 10 au 12 juillet, qui met en valeur l’héritage de la marque, son artisanat et ses hautes performances audio incomparables. L’événement aura lieu dans plus de 7 000 mètres carrés, avec des animations dont une expérience d’écoute démontrant la qualité incomparable des systèmes audio hi-fi et home cinéma Marantz, une visite guidée du musée retraçant l’évolution unique de la marque, et un mur géant présentant le film de la marque qui met à l’honneur ses 70 ans d’histoire.

Un panel de personnalités célèbres, partenaire de Marantz, participera à cet événement de trois jours, notamment le compositeur de renommée mondiale Max Richter, qui montera sur la scène principale pour partager son point de vue sur la musique, le son, la composition et l’humanité. Les invités pourront également se ressourcer et se détendre au café House of Marantz, autour d’un verre de vin sélectionné par un maître sommelier, ou en sirotant un expresso composé d’un mélange unique de café torréfié.

Pour soutenir la campagne mondiale, Marantz et ses partenaires créeront des événements pop-up et des activations à travers le monde, mettant en valeur la quintessence des expériences sonores Marantz.

L’événement du 70e anniversaire de la Maison Marantz aura lieu aux Spring Studios (6 St. Johns Lane, New York, NY) et sera ouverte au public le mercredi 12 juillet de 11h à 19h (heure locale).