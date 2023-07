BMW CE 02, un nouveau deux roues 100 % électrique

Avec le nouveau BMW CE 02, BMW Motorrad présente un nouveau deux roues 100% électrique pour les agglomérations urbaines, environ deux ans après le BMW CE 04.

Avec le nouveau BMW CE 02, BMW Motorrad présente un nouveau deux roues 100 % électrique pour les agglomérations urbaines, environ deux ans après le BMW CE 04. Le constructeur poursuit ainsi sa stratégie en matière de mobilité électrique. Grâce à sa propulsion électrique, à son design avant-gardiste et à ses innovations, l’« eParkourer » est un partenaire de choix pour un nouveau type de mobilité et procure un plaisir de conduite inégalé, façonné au cœur et pensé pour l’environnement urbain.



Le nouveau BMW CE 02 représente une nouvelle façon d’accéder à la mobilité BMW Motorrad. Il est 100 % électrique et s’adresse plus particulièrement aux jeunes. Ce n’est ni une e-moto, ni un e-scooter mais un « eParkourer » créé pour la ville et l’environnement urbain. Il est agile, pratique, robuste et réduit à l’essentiel en termes de design. Les grandes roues répondent à la demande de robustesse et garantissent en même temps le plaisir de rouler sur de nombreux terrains. Le cadre, les roues, le garde-boue avant et le carénage supérieur noirs contrastent avec le Gris Granit métallisé mat du capot moteur. Ce contraste est également renforcé par le subtil mélange de surfaces mates et brillantes. Avec le Pack Highline, le nouveau BMW CE 02 affiche une apparence exaltante et colorée. Une fourche anodisée de couleur or et des bandes vivifiantes « Petrol » lui donnent un aspect dynamique et tourné vers l’avenir, même lorsqu’il est à l’arrêt.



Les pilotes âgés de 16 ans peuvent conduire le nouveau BMW CE 02 qui totalise une puissance maximale de 11 kW (15 ch). Avec cette puissance, le BMW CE 02 offre des accélérations vigoureuses et propose une expérience de conduite dynamique. Avec une vitesse maximale de 95 km/h, le « eParkourer » peut aussi s’engager sur les voies rapides. Il autorise une autonomie de plus de 90 km (cycle WMTC) et permet des aventures urbaines prolongées.

Avec sa version « AM » de 4 kW (5 ch) (puissance nominale de 3,2 kW (4 ch)) limitée à 45 km/h, le nouveau BMW CE 02 répond également aux exigences de la catégorie de permis de conduire AM et peut être conduit en France, dès l’âge de 14 ans.

Grâce à son poids contenu de 132 kg (version 11 kW) ou de seulement 119 kg (version 4 kW) et à sa faible hauteur de selle (750 mm), le nouveau BMW CE 02 se caractérise également par son comportement ludique et sa facilité de prise en main.

Le nouveau BMW CE 02 est équipé de série des modes de pilotage « Flow » et « Surf ». Le mode « Flow » se caractérise par une configuration optimale pour rouler dans la circulation urbaine, tandis que le mode « Surf » offre une expérience de pilotage adaptée pour s’aventurer hors des centres-villes animés. Le mode de pilotage « Flash », pour une expérience encore plus dynamique, est quant à lui disponible avec le Pack Highline optionnel.



Le nouveau BMW CE 02 est équipé de série d’un chargeur externe d’une puissance de 900 W qui permet d’effectuer rapidement et facilement les recharges sur des prises domestiques. Le chargeur rapide d’une puissance de 1,5 kW, disponible en option avec le Pack Highline (uniquement pour la version 11 kW), permet de réduire encore ces temps de recharge.

Côté châssis, le nouveau BMW CE 02 est doté d’un cadre à double boucle en acier tubulaire, rigide en torsion. Une fourche télescopique à amortissement hydraulique est utilisée à l’avant alors qu’un mono bras oscillant se situe au niveau de la partie arrière. Des pneus larges sont montés sur des roues en alliage léger et des freins à disque à l’avant et à l’arrière assurent un freinage sûr. L’ABS BMW Motorrad agit sur la roue avant.



Un écran TFT de 3,5 pouces, très lisible, informe le conducteur de la vitesse, de l’état de charge de la batterie et permet d’afficher bien d’autres informations précieuses. Une prise de charge USB-C permet également d’alimenter un smartphone. Grâce à l’application BMW Motorrad Connected, ce dernier peut, par exemple, indiquer l’heure prévue pour la fin de la recharge grâce à une connexion Bluetooth, comme sur le BMW CE 04. Avec le Pack Highline (optionnel), le support pour smartphone BMW Motorrad ConnectedRide Cradle permet de commander en toute sécurité l’application BMW Motorrad Connected via le « multicontrôleur » situé sur le guidon. Le smartphone devient alors une surface d’affichage supplémentaire. Il est également possible d’enregistrer ses trajets à l’aide de l’application. Avec les BMW Motorrad Connected Services (inclus dans le Pack Highline), l’état de charge et d’autres informations sur le BMW CE 02 peuvent être consultés à tout moment et de n’importe quel endroit via l’application.



Le BMW CE 02 est proposé en France à partir de 8750 €, 7750 € pour la version « AM », Le Pack Highline optionnel est proposé à 890 € TTC pour les deux versions et comporte les équipements suivants : chargeur rapide 1 500 W (indisponible sur la version « AM », coloris Cosmic Black 2 avec stickers spécifiques, interface de contrôle Bluetooth, mode de pilotage « Flash », poignées chauffantes, selle Pro, support de Smartphone et Téléservices.