BMW Motorrad présente ses lunettes connectées Connected Ride Smartglasses

Ce qui était encore considéré comme de la science-fiction il y a quelques années devient aujourd’hui une réalité avec les lunettes connectées BMW Motorrad Connected Ride Smartglasses. Ces lunettes de moto innovantes utilisent la technologie de l’affichage tête haute déjà connue dans les automobiles BMW et projettent en temps réel toutes les données utiles au motard – telles que la navigation, la vitesse ou le rapport de vitesse engagé – directement dans son champ de vision. Elles permettent ainsi une meilleure anticipation et donc un pilotage plus sûr.

Les lunettes connectées BMW Motorrad ConnectedRide Smartglasses peuvent être facilement connectées à votre smartphone via l’application BMW Motorrad Connected (connexion Bluetooth). La projection peut être ajustée et les réglages peuvent être sélectionnés avant mais également pendant la conduite grâce au « multicontrôleur » situé sur le guidon de la moto.

Outre l’interface utilisateur personnalisée et l’amélioration de la sécurité, les lunettes intelligentes offrent également un niveau de confort élevé. Le design des lunettes et la zone d’affichage ont été adaptés pour répondre aux besoins spécifiques du motard. De plus, les lunettes connectées BMW Motorrad ConnectedRide Smartglasses s’adaptent à de nombreux casques et diverses formes de visage. Elles sont donc agréables à porter, même lors de longs trajets. La batterie lithium-ion permet jusqu’à dix heures d’autonomie.

BMW Motorrad fournit également deux jeux de verres certifiés UVA/UVB avec la monture. Un jeu de verres transparents à 85 % peut être utilisé, en particulier pour les casques déjà munis d’une visière solaire. L’autre jeu de verres, entièrement teintés, transforme les lunettes connectées en une parfaite paire de lunettes de soleil.

Pour les pilotes qui portent habituellement des verres correctifs, les lunettes ConnectedRide Smartglasses peuvent être ajustées à l’acuité visuelle requise (jusqu’à 4 dioptries) par un opticien à l’aide d’un adaptateur RX.

Le kit comprend également un étui à lunettes et un câble de recharge USB.

Les lunettes connectées BMW Motorrad ConnectedRide Smartglasses sont présentées dans le cadre des BMW Motorrad Days 2023 à Berlin, en parallèle de la présentation du nouveau BMW CE 02.



BMW Motorrad ConnectedRide Smartglasses, 690 €.