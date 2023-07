Deux Tudor Pelagos FXD avec Alinghi Red Bull Racing

Pour célébrer son partenariat avec Alinghi Red Bull Racing, TUDOR dévoile deux nouveaux modèles Pelagos FXD : un chronographe et une montre inspirés par l’univers de la voile.

Avec des boîtiers façonnés en composite de carbone, en titane et en acier inoxydable et dotés de Calibres Manufacture, ces montres incarnent l’esprit d’audace nécessaire pour participer à la course de voile la plus exigeante de l’histoire.

Le lancement des modèles Pelagos FXD « Alinghi Red Bull Racing Edition » est accompagné de plusieurs premières qui ne concernent pas uniquement les montres. En 2022, TUDOR est en effet entrée dans le monde de la voile de compétition pour la première fois, inaugurant un partenariat de long terme avec Alinghi Red Bull Racing. Dans cette discipline ancestrale, la victoire se saisit en associant un état d’esprit résolument audacieux avec des technologies de pointe. C’est avec cette approche qu’ont été créées ces montres, en associant un composite de carbone haute technologie, une autre première pour TUDOR, avec du titane et de l’acier inoxydable, exactement comme sur un AC75 (America’s Cup 75). C’est enfin la première fois que TUDOR a intégré un calibre chronographe dans un boîtier avec barrettes de bracelet fixes.

NP23-Alinghi-Alinghi Red Bull Racing_PelagosFXD-Pelagos

L’esprit d’innovation et d’audace de TUDOR s’exprime pleinement dans les deux nouveaux modèles Pelagos FXD et Pelagos FXD Chrono. Ces montres sont imprégnées de l’esprit de TUDOR et d’Alinghi Red Bull Racing ; deux entités séparées qui se rejoignent désormais dans une vision commune, celle de repousser les limites traditionnelles.

L’AC75 Alinghi Red Bull Racing représente ce qui se fait de mieux en matière d’ingénierie maritime. Un alliage exclusif de carbone, de titane et d’acier inoxydable est utilisé pour façonner une coque capable de s’envoler à grande vitesse au-dessus des vagues. Cette quête de la maîtrise technique se retrouve dans la conception des modèles Pelagos FXD qui, de la même manière, associent un composite de carbone pour le boîtier et le disque de lunette, une matière extrêmement légère et robuste, du titane pour la lunette, la couronne de remontoir et les poussoirs, et de l’acier 316L pour le fond de boîtier et le container du mouvement. Utilisant un boîtier FXD à barrettes fixes, étanche à 200 mètres et développé initialement pour les nageurs de combat de la Marine nationale française, ces modèles sont tous deux dotés d’une lunette tournante bidirectionnelle 120 crans avec matière lumineuse Swiss Super-LumiNova grade X1, dont les performances au bout de deux heures sont jusqu’à 60 % supérieures aux matériaux standards. Ces lunettes ont une graduation 60 minutes antihoraire pour faciliter le suivi des comptes à rebours, un moment crucial avant le départ d’une régate. Ces éléments techniques font des Pelagos FXD « Alinghi Red Bull Racing Edition » des montres mécanique sportives de pointe qui honorent l’esprit technologique du partenariat. Un lien renforcé par le gravage du logo de l’équipe sur le fond.

Reprenant la couleur de la coque de l’AC75, les cadrans mats privilégient la lisibilité avant tout. Tandis que les deux cadrans sont bleus comme l’Alinghi Red Bull Racing Team avec l’aiguille des secondes peinte en rouge, le chronographe arbore des détails rouges, sur le pourtour des compteurs, qui font écho au design de la coque de l’AC75. Sur le réhaut incliné à 45 °C, entre 10 et 2 heures, l’inscription discrète « Alinghi Red Bull Racing » chapeaute le disque de cadran. Les index carrés, éléments signature dessinés dans les années 1960 par TUDOR pour obtenir une plus grande surface lumineuse et améliorer ainsi la lisibilité, sont façonnés dans un composite de céramique luminescent pour garantir une lisibilité optimale dans des conditions extrêmes.

Le bracelet en tissu est l’une des signatures de TUDOR qui est devenue, en 2010, l’une des toutes premières marques horlogères à le proposer avec ses montres. Tissé de manière artisanale sur des métiers Jacquard à navette du XIXe siècle par l’entreprise Julien Faure dans la région de Saint‑ Étienne, en France, sa qualité, sa robustesse et son confort au porter sont uniques. Pour les modèles Pelagos FXD, une construction très technique de bracelet a été développée par TUDOR et Julien Faure. Composé d’un ruban Jacquard « Team Blue » de 22 mm avec couture rouge en bout, d’une boucle « D » en titane et d’un système d’attache auto‑ grippant, il s’adapte à différentes tailles de poignet tout en offrant un grand confort d’utilisation.