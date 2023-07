BLACKPINK : un pop-up Born Pink exclusif au Citadium Haussmann, à Paris

BLACKPINK annonce un pop-up exclusif dans le magasin Citadium Haussmann de Paris du mercredi 12 au dimanche 16 juillet.

On y retrouvera les designs de VERDY, un designer japonais de renom, qui a participé à la confection de quelques pièces pour l’évènement. Cette édition limitée dessinée par VERDY comprendra les produits fondamentaux exclusifs de la ligne “BORN PINK Pop Up” Paris, àsavoir : un t-shirt premium, un sweat à capuche, un chapeau et quelques accessoires. De plus, quelques-unes des pièces préférées des fans provenant du “Born Pink World Tour ”seront également disponibles.

Ce pop-up installé dans l’entrée du magasin est commeun aperçu du “BORN PINKPop Up”organisé à Londres du 29 juin au 1er juillet à l’occasion du concert du groupe au “Hyde ParkFestival.” Créé par A&R Studios (l’agence créative d’Universal Music France), Bravado USA et Citadium,le pop-up célèbre l’unique date européenne en stade du groupe cet été, qui affiche complet, le 15 juillet au Stade de France. C’est la première fois qu’un groupe féminin coréen remplit ce stade mythique.

“Nous sommes très honorés de diriger la production de ce pop-up français exclusif “BORN PINK”. Notre équipe travaille sur ce projet passionnant depuis presqu’un an en collaboration avec notre partenaire fiable de longue date, Citadium Haussmann.Nous avons hâte de célébrer la K-pop avec l’un des groupes les plus populaires à travers cet évènement organisé dans l’un des centres commerciaux parisiens les plus emblématiques”, confient Thibault KUHLMANN etXavier MÉVELLEC, Directeur Général et Directeur Général Adjoint deA&R Studios.

VERDY est un designer venu d’Osaka au Japon, qui réside actuellement à Tokyo. Il est connu pour ses projets emblématiques “Girls Don’t Cry”, “Wasted Youth”, son personnage panda-lapin “Vick” et plus récemment “Visty”. VERDY a travaillé avec des marques comme Nike, Human Made, Instagram, Levi’s, les Minions, Coachella, Dover Street Market et bien d’autres encore. Son investissement créatif continue de prospérer, lui apportant une reconnaissance mondiale.

HORAIRES D’OUVERTURE DU CITADIUM HAVRE CAUMARTIN

10h–20h tous les jours.