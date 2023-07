Nouvelle Fiat 600e, un crossover électrique urbain à la saveur italienne

Fiat a dévoilé la 600e, un nouveau crossover électrique basé sur les mêmes fondements que le récent et très apprécié Jeep Avenger. On y retrouve un style rétro similaire à la Fiat 500e plus petite mais plus vendue de Fiat, mais avec une batterie de 54 kWh pour une autonomie prévue de 300 km. Un système de chargeur rapide de 100 kW devrait donner jusqu’à 80 % de charge en 30 minutes environ.

En termes de performances, la Fiat 600e devrait atteindre le 0-100 km/h en 9 secondes grâce à son moteur électrique de 115 kW, qui envoie 154 ch aux roues avant. Tablez sur environ 600 km d’autonomie.

La Fiat 600e de 4,17 m de long ressemble à une 500e plus grande, avec de nombreuses touches de style soignées et des alliages accrocheurs complétant les lignes de design assez minimalistes. Le cockpit, quant à lui, se pare de quelques caractéristiques rappelant celles du Jeep Avenger et embarque un tableau de bord de 7 pouces complété par un écran tactile central de 12,25 pouces.



La version Fiat 600e Red coûtera 35 950 € tandis qu’une édition Prima entièrement chargée devrait coûter 40 950 €. En gardant un prix très compétitif, Fiat espère que la 600e sera une alternative tentante à la concurrence acharnée de Hyundai Kona, Kia Niro EV et du crossover dinky EX30 récemment annoncé par Volvo.

L’entreprise a également profité de son événement annuel Fiat Brand Day, organisé sur le toit de l’emblématique bâtiment Lingotto à Turin, pour souligner son intérêt accru pour un avenir exclusivement électrique. Cela inclura la Fiat Topolino, une petite citadine électrique basée sur la mignonne Ami de Citroën. Comme vous vous en doutez, la petite voiture se voit accorder un design résolument italien, avec une couleur de carrosserie unique et de nombreuses fioritures de style soignées.

Une version « été » de la Topolino Dolce Vita sans porte devrait être idéale pour se balader autour de Turin ou de Milan, tandis que la Topolino standard (avec portes) sera peut-être mieux adaptée au climat hexagonal. Elle proposerait environ 50 km d’autonomie entre la petite batterie de 5,5 kWh et un moteur de seulement 6 kW et 8 ch, qui offre une vitesse de pointe d’environ 40 km/h très urbaine.

Son prix est également très avantageux sur le sol d’origine de Fiat, à environ 7 500 € avec des options d’achat, ou via une option de paiement mensuel d’environ 39 € qui le rend compétitif avec les transports publics italiens. Elle sera lâchée dans les rues de la ville en 2024.