Un trio de nouveautés pour les 70 ans de Harman Kardon

Harman/Kardon a été créé à New York en 1953. Pour célébrer ses 70 ans d’activité, l’entreprise lance trois nouvelles enceintes Bluetooth au Montreux Jazz Festival en Suisse.

C’est à la mode de puiser dans les archives pour développer un produit anniversaire, et Harman/Kardon fait donc de même. Après tout, ses SoundSticks conçus par Jonny Ive font partie de la collection permanente du Museum of Modern Art de New York. Le nouveau haut-parleur Bluetooth Aura Studio 4 fait donc très fortement référence à ce produit.

Un haut-parleur de graves de 132 mm orienté vers le bas fonctionne conjointement avec un réseau de six haut-parleurs dans le but de créer un son spacieux et précis. Le boîtier transparent offre une vue sur 324 cristaux individuels à sa base – ceux-ci s’illuminent dans un certain nombre de couleurs différentes afin d’offrir un complément visuel à la sortie audio du haut-parleur.



Le haut-parleur Bluetooth Go + Play 3 est un autre design reconnaissable Harman / Kardon – c’est une évolution de la gamme presque semi-circulaire de haut-parleurs portables de l’entreprise. Cette fois-ci, le haut-parleur est doté de haut-parleurs stéréo à trois voies, dont un haut-parleur de graves exposé et descendant. Il jouera jusqu’à huit heures avant que sa batterie ne doive être rechargée.

Il propose un calibrage automatique (il devrait donc sonner au mieux, peu importe où vous le positionnez) et il est construit à partir d’une combinaison d’aluminium et de textile avec des commandes tactiles dans le cadre de son panneau supérieur en verre trempé. Deux Go + Play 3 peuvent former une paire stéréo si vous recherchez le plus gros son qui soit.

Le haut-parleur Bluetooth portable Luna est le plus petit des trois produits, mais ses caractéristiques sont assez importantes. 12 heures d’autonomie de la batterie, un indice de protection IP67 contre l’humidité et la poussière, une configuration de pilote bidirectionnelle et la possibilité de coupler un couple ensemble pour un véritable son stéréo sont parmi les points forts, et la construction en tissu et aluminium (disponible en gris ou noir) signifie qu’il devrait vraiment être aussi tactile que portable.

Ces trois haut-parleurs Bluetooth sont en vente à partir du 15 septembre. Aura Studio 4 devrait se vendre 329 €, tandis que Go + Play 3 devrait coûter 349 € et Luna 179 €.