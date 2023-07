Retour en noir avec la nouvelle édition Nothing Ear 2

Vous préférez que vos écouteurs soient transparents pour rester discrets ? Bonne nouvelle : Nothing a finalement révélé une version noire de ses écouteurs intra-auriculaires Ear 2, remplaçant une teinte blanche distinctive par une finition mate fumée qui vous permettra de passer sous le radar lorsque vous les portez en public. Le nouveau coloris apporte également des options d’égalisation supplémentaires, qui seront déployées pour les propriétaires d’Ear 2 existants.

L’aspect général des écouteurs Ear 2 ‘n’a pas changé, ce qui signifie des tiges transparentes qui montrent le fonctionnement interne et un étui rabattable pour les garder. Ils ont les mêmes drivers personnalisés de 11,6 mm et prennent en charge LHDC. Streaming Bluetooth, ANC personnalisé et profils sonores personnalisés, tout comme la version blanche.

La plus grande mise à niveau est un nouvel égaliseur avancé, qui apporte un égaliseur 8 bandes à l’application compagnon Nothing X pour un contrôle plus granulaire du son. Les utilisateurs peuvent partager leurs préréglages via un téléchargement ou un code QR. Il fonctionnera avec toutes les versions d’Ear 2, ainsi qu’avec l’Ear Stick.

La réduction du bruit compense certaines des fuites de son ambiant qui accompagnent leur conception à moitié intra-auriculaire. La nouvelle option devrait apparaître dans l’application Nothing X une fois mise à jour vers la dernière version.

À l’heure actuelle, Ear 2 Black est disponible uniquement sur le site Web Nothing.tech, avec une disponibilité plus large à partir du 21 juillet. Comptez 149 $ aux États-Unis.