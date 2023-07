Le Honor 90 débarque avec un énorme capteur photo 200 MP

Le Honor 90 arrive en Europe sur le marché du milieu de gamme avec une caméra arrière colossale de 200 MP, ce qui pourrait l’aider à se frotter à des rivaux beaucoup plus chers en matière de qualité d’image. A cela s’ajoutent une grosse batterie, un stockage suffisant, une charge rapide et un superbe écran, pour moins d’argent que vous ne le pensez.

L’appareil photo principal de 200 MP est la vedette du spectacle, compressant beaucoup plus de pixels que vous n’en trouverez sur les téléphones concurrents de milieu de gamme. Il a un objectif à ouverture f/1.9 et utilise l’autofocus à détection de phase, mais ignore tout type de stabilisation optique de l’image. Les fans de selfie devraient apprécier la caméra frontale, qui reçoit un capteur 50 MP tout aussi élevé. Le Honor 90 propose aussi un objectif ultra large 12 MP, ce qui devrait donner une apparence décente, mais nous n’attendons pas beaucoup de la caméra de profondeur 2 MP.

Une conception à double anneau embarque les trois caméras arrière, entourées d’une garniture à effet métallique qui complète chacune des quatre palettes de couleurs distinctives. Le vert émeraude et le noir minuit sont plus introvertis, mais font toujours une impression convaincante de verre et de métal, tandis que le bleu paon brille de plusieurs couleurs sous différents angles comme une opale.

L’écran AMOLED de 6,7 pouces présente des courbes subtiles sur les quatre côtés, ce que vous trouverez normalement à l’extrémité supérieure du spectre des smartphones. La résolution est de 2664 × 1200 et il bascule sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Honor a fait des gains importants en termes de luminosité par rapport à la génération précédente, il atteint donc désormais 1600 nits. Cela devrait être suffisant pour donner un impact approprié aux vidéos HDR et pour une visibilité claire lorsque vous sortez.



L’alimentation provient d’un Snapdragon 7 Gen 1, couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go ou un généreux 512 Go de stockage intégré – quelque chose que vous ne trouverez pas chez de nombreux rivaux à prix similaire. Ce processeur n’est peut-être pas beaucoup plus puissant que la génération précédente, mais il est beaucoup plus efficace, ce qui est top pour la durée de vie de la batterie. Le Honor 90 embarque une batterie de 5000 mAh et peut gérer une charge filaire rapide à 66 W, bien que vous deviez fournir votre propre bloc d’alimentation car il n’y en a pas un inclus dans la boîte.

Il fonctionne sous Android 13, avec le skin MagicOS 7.1 familier d’Honor par dessus. Les acheteurs peuvent s’attendre à trois ans de mises à jour de sécurité et du système d’exploitation.

Le HONOR 90 est disponible dans une large gamme de coloris, dont Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver, pour 599,90 €.