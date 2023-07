Une Maurice Lacroix AIKON Automatic à arborer cet été.

L’AIKON Automatic Limited Summer Edition mélange style urbain et vacances, tout en restant fidèle au design du modèle classique. Inspiré par la Calypso, le modèle iconique des années 1990 de Maurice Lacroix, l’AIKON connait un grand succès. L’arrivée de ces nouveaux modèles AIKON en édition limitée s’annonce tout aussi prometteuse. Disponible en trois tailles, Maurice Lacroix propose un assortiment de cadrans aux couleurs estivales avec bracelet en caoutchouc assorti : les amateurs de style se laisseront forcément tenter par ce nouveau look qui donne le ton cet été.



Lancée en 2016, la collection AIKON est désormais synonyme de style urbain. Avec sa lunette circulaire, ses six cavaliers distinctifs et son bracelet intégré, cette montre emblématique est l’accessoire idéal à porter tous les jours. Mais même les citadins les plus endurcis aiment parfois s’échapper vers le bord de mer pour profiter de l’été.

Maurice Lacroix revisite ainsi l’AIKON Automatic, son modèle classique depuis 2018, avec une palette de couleurs vibrantes parfaite pour cet été. Chaque référence arbore un cadran au motif Clous de Paris avec une finition matte qui adoucit les couleurs audacieuses du cadran, donnant à la montre une apparence extrêmement élégante.

Ces éditions limitées se déclinent en trois tailles de boîtier, chacune offrant ses propres caractéristiques. La version 35 mm dévoile un cadran rose Ballerine, une couleur qui rappelle celle que prend le ciel juste avant le coucher du soleil. Il est également possible d’opter pour un cadran couleur bleu turquoise Tanager, qui évoque les eaux cristallines de l’océan. Ces deux modèles sont équipés d’index bâtons en alternance avec des diamants pour marquer les heures.

L’édition limitée de 39 mm saura plaire au plus grand nombre avec sa taille adaptée aux poignets féminins et masculins. Là aussi, les couleurs rose Ballerine et turquoise Tanager confèrent au modèle un charme ensoleillé et un dynamisme frais. Les amoureux de Maurice Lacroix reconnaîtront le vocabulaire esthétique séduisant de l’AIKON et apprécieront l’emblématique ergonomie du modèle, des qualités qui ont contribué à son remarquable succès.



La gamme de l’édition limitée été est complétée par deux versions dotées d’un boîtier en acier de 42 mm. On retrouve le cadran couleur turquoise Tanager, cette fois-ci accompagné par une option vitaminée couleur orange Soda. Cette nouvelle nuance fait écho à la couleur du soleil de midi et déborde d’une énergie qui résiste à l’apparition du moindre nuage. Identique aux autres modèles, le cadran orange Soda affiche les heures, les minutes, les secondes et la date, mais les éléments argentés laissent place au noir, un détail subtil qui renforce la cohésion de l’ensemble.

Les bracelets en caoutchouc FKM assortis sont déclinés dans les mêmes couleurs vives que les cadrans. Sophistiquée et lumineuse, chaque association entre cadran et bracelet est sûre de plaire aux amateurs d’été les plus exigeants. Par rapport au caoutchouc traditionnel, le caoutchouc FKM offre une plus grande flexibilité et un meilleur confort sur le poignet. Il garantit également une grande résistance à l’usure, et sa couleur est moins sujette à la décoloration. Chaque bracelet est frappé du logo « M » de la Maison.

En plus du bracelet en caoutchouc FKM, tous les modèles de cette édition limitée sont accompagnés d’un bracelet en acier inoxydable à 5 rangs. Comme toutes les autres AIKON, ces montres présentent le système de changement facile du bracelet imaginé par la marque, qui permet d’en changer rapidement sans avoir besoin d’outils.

Chaque référence de cette AIKON Automatic Limited Summer Edition est limitée à 888 exemplaires et accompagnera les poignets les plus élégants cet été.