Cet été, mettez-vous au vert avec Brompton

Pour l’été 2023, Brompton donne un coup de neuf à ses iconiques P Line et Electric P Line avec un nouveau coloris, le vert émeraude.

Ce nouveau coloris brille par sa sobriété et évoque l’importance d’une mobilité plus

douce et respectueuse de l’environnement. Ce vert émeraude contraste avec la

chaleur des couleurs estivales qui, mêlées à des pièces noires élégantes, créent un

vélo unique qui reprend tout le savoir-faire de la marque Londonienne.

Ce pantone est disponible dès maintenant sur les modèles P Line et Electric P Line,

en version Urban, avec toutes les options de guidons et de hauteurs de tiges de selle.



Vélo P Line en vert émeraude, 2994 € – vélo Electric P Line en vert émeraude, 4315 € www.brompton.com