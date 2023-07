Breguet Type XX, tradition aérienne

Iconique depuis près de 70 ans, la collection Type XX de Breguet a accompagné l’histoire de l’aviation, au poignet des pilotes en qualité d’instrument de précision ou au poignet des amateurs fascinés par ses qualités légendaires.

La Manufacture Breguet dévoile cette année une ligne repensée, à la fois innovante, très contemporaine et riche de multiples clins d’oeil à l’histoire. Nouveau Type XX, nouvelle

génération, nouveau calibre… Quatre ans de travail ont été nécessaires avant de dévoiler la nouvelle génération de l’iconique Type XX, avec deux versions pour combler toutes les attentes – l’une d’allure militaire, l’autre inspirée des plus beaux modèles civils.

Ce garde-temps s’inspire des 1100 exemplaires livrés à l’armée de l’Air française entre 1955 et 1959 et dont le nom s’écrivait Type 20 en chiffres arabes, à la différence de tous les autres, y compris ceux de l’Aéronautique Navale, dont le nom s’écrivait Type XX en chiffres romains.

Le cadran du chronographe 2057 noir a été modernisé tout en restant fidèle à l’identité Type 20. Les chiffres arabes ainsi que le triangle présent sur la lunette sont luminescents et arborent une teinte vert menthe, tout comme l’ensemble des aiguilles. Le compteur de 30 minutes, situé à 3 h, est désormais plus imposant que les secondes courantes affichées à

9 h, tandis qu’un guichet de date vient s’ajouter à 4 h 30.

La boîte en acier de 42 mm de diamètre est munie d’une lunette non graduée bidirectionnelle cannelée, comme celle des pièces livrées autrefois aux forces aériennes militaires. La couronne, qui reprend la forme poire d’origine, possède trois positions de réglage : 1) neutre, 2) correction de la date, 3) mise à l’heure. Le poussoir situé à 2 h permet le déclenchement de la fonction chronographe ; celui à 4 h, celle du « retour en vol ». Avec le premier, on gère le démarrage et l’arrêt ; avec le second, la remise à zéro du chronographe et son redémarrage immédiat.