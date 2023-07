CASETiFY Bounce Vision : personnalisez votre Apple Vision Pro

CASETiFY annonce le lancement de Bounce Vision, la première gamme d’accessoires personnalisables au monde pour Apple Vision Pro. Cette nouvelle collection de produits est conçue pour permettre aux utilisateurs de créer leurs propres accessoires sur mesure et inclut des bandeaux, des étuis de protection pour l’écran externe, des tours de cou et des renforcements pour l’oculaire, et bien d’autres à venir. La série Bounce Vision sera disponible à la vente au début de l’année 2024.

Bounce Vision est le dernier né de la célèbre gamme Bounce de CASETiFY, connue pour sa protection anti-chute de qualité professionnelle pour les gadgets personnels tels que les smartphones et les ordinateurs portables. Combinant une qualité de fabrication supérieure et une durabilité inégalée, le Bounce Vision hérite des caractéristiques bien-aimées tout en conservant un profil élégant qui ne fait jamais de compromis sur l’esthétique. Les options

personnalisables améliorent l’expérience de l’utilisateur en lui donnant la liberté de concevoir son propre look pour son appareil. Ils peuvent ainsi choisir des combinaisons de couleurs personnalisées, des motifs préférés, des textures et bien plus encore. Vous pouvez même ajouter votre touche personnelle en téléchargeant vos propres dessins ou photos.

La série Bounce Vision comprend des accessoires conçus exclusivement pour l’Apple Vision Pro, tels que des bandeaux interchangeables, des étuis de protection pour l’écran externe, des tours de cou, des renforcements pour l’oculaire, et bien plus encore.