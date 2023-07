Vous essayez de travailler votre course, mais vous n’êtes pas sûr de la meilleure façon de le faire ? Le nouveau jeu Lanebreak Tread de Peloton pour son tapis roulant intelligent espère utiliser le jeu pour vous motiver à mettre un pied devant l’autre. Pendant la course, vous devrez changer les choses pour marquer des points. Il rejoint le jeu similaire Lanebreak de la marque pour son vélo intelligent phare.

Cette nouvelle fonctionnalité offre aux coureurs un entraînement ludique sur leur tapie Peloton. Tout au long de la course, vous devrez ajuster à la fois votre vitesse et votre inclinaison pour marquer des points. En changeant votre inclinaison, vous pouvez atteindre des repères visuels appelés Moments. Vous devrez ensuite ajuster votre rythme pour terminer la tâche et gagner des points. Le tapis roulant de Peloton ajustera également automatiquement l’inclinaison en fonction des collines sur la piste. L’idée est de marquer le plus grand nombre de points possible, en vous offrant un entraînement cardio varié sur le tapis roulant.

Vous pouvez utiliser Lanebreak Tread que vous couriez ou que vous marchiez. Le jeu est réglé sur une bande-son rythmée, vous encourageant à faire de votre mieux. Vous pouvez accéder à un avatar à l’écran et à différents paramètres basés sur le rythme pour choisir votre difficulté. Vous pouvez choisir parmi plusieurs niveaux, variant en durée (de 5 à 30 minutes) et en genre de musique.

Lanebreak Tread est disponible pour tous les utilisateurs de Peloton Tread dans le monde. Pour accéder au jeu, rendez-vous dans More Runs en bas de l’écran de la tablette du tapis de course. Ici, vous pourrez voir le jeu avant de l’allumer pour votre entraînement.