On a testé le Dyson Zone

Chaque élément du Dyson Zone a du sens – une paire d’écouteurs antibruit et un purificateur d’air personnel. Mais les assembler fait un hybride difficile à cerner.

Essayer de parvenir à un verdict sur la zone Dyson, c’est comme essayer d’attraper une gelée qui tombe – vous pouvez la saisir, mais vous ne l’attraperez pas. Même ainsi, nous devons attraper la gelée. Le site Web de Dyson et les documents publicitaires récents mettent davantage l’accent sur l’audio, les appelant “casques avec purification de l’air”, ce qui clarifie un peu la façon dont nous devrions voir le produit – la purification est la technologie complémentaire.

Le prix peut être époustouflant, mais il y a ici une technologie sur mesure stellaire : il y a 11 microphones, dont huit sont destinés à la suppression avancée du bruit grâce aux compresseurs d’air. Les air spinners conçus depuis des années sont dans les oreillettes et ont des fixations flexibles totalement sur mesure qui neutralisent complètement les vibrations.

Il y a un an, notre verdict initial les qualifiait de “gadget le plus fou que nous ayons jamais essayé” et il est difficile d’être en désaccord avec cela maintenant, même si la technologie derrière la Zone est extrêmement sérieuse, visant à réduire les effets d’une exposition prolongée à la pollution de l’air. Les filtres ciblent les gaz les plus associés au mauvais air urbain, notamment le NO2 et le SO2.

Design

Quel look, n’est-ce pas? Les gens vous regarderont certainement si vous portez la visière, mais détendez-vous – les gens nous regardaient en portant nos Apple AirPods lorsqu’ils sont arrivés pour la première fois. Bien sûr, c’est une proposition assez différente d’une paire d’écouteurs intra-auriculaires compacts.

À environ 600 g sans la visière (670 g avec), ils peuvent être portés pour un trajet quotidien, mais ils sont lourds – bien que le gros bandeau ait été conçu pour répartir le poids – vous pouvez voir qu’il est assez épais dans les images ci-dessous. Vous ne porterez pas le casque plus de quelques heures à la fois, nous en sommes sûrs, car vous serez fatigué.

Le compresseur d’air est situé au centre de chaque oreillette, le carénage métallique recouvrant le filtre et, comme on pourrait le penser, agissant comme la prise d’air. A sa manière, Dyson a expérimenté de nombreuses options pour cette finition, mais l’aluminium poli semble assez sophistiqué. En effet, sans la visière, les écouteurs ressemblent à une paire de sur-oreilles très haut de gamme, c’est juste qu’ils dépassent un peu de l’oreille, tandis que le morceau du bandeau est très visible. Quant à la visière, nous avons beaucoup plus parlé de sa conception ci-dessous dans la section sur la purification de l’air.

Les coussinets d’oreille sont délibérément plus plats que les coussins conventionnels pour l’atténuation passive en plus du confort et ils sont en effet confortables en termes de sensations. C’est juste que la pesanteur finit par prendre le pas sur la sensation de confort.

Un indice de protection IP51 signifie que Dyson Zone est résistant à la pluie, mais vous ne voudrez pas les plonger. La Zone est disponible en trois coloris : argent satiné/ultra bleu, ultra bleu/bleu de Prusse et bleu de Prusse/ cuivre brillant.

Le prix du modèle d’entrée de gamme est de 949 $ avec le modèle Prussian Blue + Bright Copper (appelé Absolute+) à 999 €. Ce dernier modèle a essentiellement plus de pièces de rechange ainsi qu’un étui de voyage tendance de style jumelles et des adaptateurs de vol.

Installation

Le processus de configuration est très simple grâce à l’application My Dyson qui est utilisée pour tous les équipements connectés de Dyson. La seule configuration physique en dehors du dimensionnement du bandeau et de la visière consiste à insérer les filtres (notez que cela avait déjà été fait pour nous sur notre échantillon d’examen, mais les oreillettes se dévissent simplement). Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le bouton marche/arrêt est également le bouton de réglage du débit d’air. Le maintenir enfoncé pendant deux secondes les allume, mais vous devez maintenir le bouton enfoncé pendant cinq secondes pour les éteindre, ce qui est un peu pénible – c’est un délai trop long et quelques fois nous les avons laissés sous tension dans le boîtier . Un bouton marche/arrêt séparé aurait été mieux ici, nous pensons.

Un “joystick” audio sur l’oreillette droite vous permet de contrôler le volume de la musique, d’appeler l’assistant vocal de votre téléphone et de passer d’une piste à l’autre.

Technologie de purification

Nous reviendrons bientôt sur la qualité sonore, mais parlons d’abord de la partie un peu plus intrigante de la proposition. Ainsi, comme nous l’avons mentionné, chaque oreillette contient un moteur qui fait tourner un compresseur d’air.

Les compresseurs tournent jusqu’à 9 750 tr/min pour aspirer l’air à travers les filtres – jusqu’à un maximum de 150 litres d’air par minute. Les filtres amovibles durent jusqu’à 12 mois, selon l’endroit où vous vivez – vous pouvez le spécifier dans l’application MyDyson qui vous rappellera de les changer.

Comme vous vous en doutez, la partie purification de l’air de l’appareil ne fonctionnera que si la visière magnétique est attachée ; il est facile de l’attacher et de le détacher même si vous ne regardez pas car il est magnétisé. Il se fixe dans une ouverture sur chaque oreillette, vous pouvez voir la grande ouverture sur l’image ci-dessus.

Grâce aux sections coulissantes, il est également facile d’ajuster la position de la visière. Il se trouve à quelques centimètres de votre visage et n’est pas un masque – il n’est pas conçu pour être en contact avec votre visage. Deux flux d’air purifié sont dirigés vers votre nez et votre bouche, un de chaque compresseur dans les deux oreillettes. Il se sent un peu frais lorsque l’air passe votre visage, mais il n’est pas conçu pour refroidir l’air, juste le purifier.

En règle générale, vous utiliserez la zone en mode automatique, de sorte que le débit d’air s’ajuste automatiquement en fonction de ce que vous faites. Vous pouvez baisser le flux d’air dans l’application pour qu’il se repose/légère/modéré, mais vous ne pouvez pas l’augmenter manuellement. Cependant, si vous commencez à avoir besoin de plus d’air, il augmentera grâce aux capteurs qui détectent les niveaux d’activité. Si vous retirez la visière, ils s’arrêtent automatiquement et vous pouvez donc utiliser les écouteurs de manière indépendante à ce stade (vous pouvez également ” plonger ” la visière à quel point le flux d’air s’arrêtera également – Dyson appelle ce mode de conversation).

Comme vous pouvez le voir sur ces écrans d’application, vous pouvez voir des informations sur la qualité de l’air dans l’application, bien qu’à moins que vous ne soyez dans un endroit que vous savez être particulièrement pollué, il est peu probable que vous le regardiez religieusement. Parce que Zone est également destiné à aider à lutter contre la pollution sonore, les niveaux de dB environnementaux sont également suivis. Vous pouvez également voir depuis combien de temps la technologie de purification est activée, ainsi que depuis combien de temps vous avez le casque en général. Comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessus, nous avons utilisé les écouteurs pendant un peu plus de trois heures ici avec une heure de purification de l’air.

Qualité sonore

En tant qu’écouteurs, les Zone excellent en termes de qualité audio et sont très bien équilibrés (ils utilisent des pilotes en néodyme de 40 mm). Dyson a été assez clair en répondant aux questions des journalistes lors d’un aperçu de Zone que la puce Bluetooth 5.0 utilisée était standard – ce qui n’est pas surprenant – mais que le réglage de l’égaliseur a été développé par Dyson en interne et qu’une énorme quantité d’optimisation a été effectuée à ce sujet et la suppression du bruit grâce à des tests en personne dans des lieux réels ainsi que des laboratoires de son sur mesure. La raison pour laquelle cela est si important avec ce produit particulier est, bien sûr, le léger problème d’un moteur qui tourne à côté de votre oreille à un peu moins de 10 000 tr/min.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avons entendu pour la première fois une zone Dyson apparemment complète il y a un an et deux fois depuis avant de la faire examiner. Même à cette époque, nous avons remarqué une amélioration de la suppression du bruit pour bloquer le bruit des compresseurs. La suppression du bruit ne peut pas être désactivée si les moteurs tournent, c’est-à-dire si la visière est complètement fixée.

Mais quelle que soit la qualité de la suppression du bruit pour le bruit du compresseur, elle ne fait pas le travail pour le bruit général tel que le bavardage dans un avion ainsi que les leaders de classe tels que le Sony WH-1000XM5. C’est bien, mais ce n’est tout simplement pas assez bien. Vous pouvez appuyer deux fois sur l’oreillette pour passer en mode transparence ou le faire dans l’application si vous le souhaitez. En réalité, vous aurez à peine besoin de toucher l’application, comme vous l’entendrez bientôt.

L’égaliseur ne peut pas être ajusté. Mais vous pouvez choisir parmi deux autres modes : Bass Boost et Neutral (une courbe de réponse plus plate). L’amplification des basses est efficace, mais pour être honnête, nous n’étions pas très enthousiastes à l’idée de Neutral, c’était juste un peu sans vie. Comme vous vous en doutez, les canettes s’arrêteront automatiquement si vous les retirez.

Comme beaucoup d’autres casques, il existe deux microphones utilisant la technologie de formation de faisceaux et de suppression du bruit pour rendre les appels vocaux plus clairs (le microphone de téléphonie se combine avec le microphone ANC à alimentation directe). La qualité des appels est excellente comme vous vous en doutez.

La durée de vie de la batterie des écouteurs eux-mêmes est d’environ 50 heures avec la suppression du bruit activée. Avec la purification également en action, bien que cela chute comme une pierre – jusqu’à 4 heures de purification combinée et d’autonomie audio – moins si la vitesse du flux d’air est élevée. Ils se chargeront à 100 % en trois heures.

Dyson Zone : le verdict

Dyson a fait un essai digne des écouteurs haut de gamme avec une assez grosse torsion, mais ils sont incroyablement chers et doivent être plus légers et avoir une meilleure suppression du bruit pour avoir une chance. Pourtant, il est difficile de ne pas être impressionné par la capacité de purification et la quantité de technologie sur mesure – même si les comparaisons avec Bane/Daft Punk/un personnage moins connu de Star Wars sont assez irrésistibles. Nous serions très intéressés de tester une paire autonome d’écouteurs Dyson n’ayant pas la technologie de purification et qui pourraient donc éventuellement prendre le meilleur que leurs rivaux ont à offrir dans l’espace audio…

L’avis de Stuff

Un son de qualité, un design brillant – mais vous devez vouloir que la technologie de purification rende Zone utile.