Le Nokia G42 vous propose des pièces remplaçables

HMD Global – le fabricant de téléphones Nokia – croit clairement que c’est une raison impérieuse d’acheter l’un de ses téléphones et sur la version de 6 Go de mémoire/128 Go de stockage du G42, qui coûte 249 €, vous pouvez remplacer l’écran, la batterie, le capot arrière et même le port de charge, bien qu’il ne soit pas tout à fait dans la même ligue que la série Fairphone. Une version 4 Go de mémoire sera également disponible sur certains marchés européens à partir de 229 €.

Nous savons que, tout comme avec son mandat USB-C, l’UE tient à rendre les batteries des smartphones remplaçables par l’utilisateur avant 2030. Le responsable du marketing de HMD, Adam Ferguson, a déclaré qu’il fabriquait des téléphones comme le G22 et le G42 parce que c’est ce que veulent les consommateurs. “Même si elle [adopte] cette [législation}, il faudra encore de nombreuses années pour qu’elle soit mise en œuvre”, a-t-il déclaré.

Les caractéristiques sont modestes, mais sont une mise à niveau sur le G22, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 480 Plus à bord aux côtés d’un appareil photo principal 50 MP et quelques appareils photo 2 MP pour la profondeur et les macros. Il y a une unité 8 MP à l’avant. Une fois de plus, le spécialiste de la réparation iFixit est impliqué, vous permettant d’acheter des pièces de rechange pour les appareils. Il est assez facile de remplacer la batterie de ces appareils – même si ce n’est pas sans outil – et vous devrez bien sûr acheter les pièces. HMD garantit que les pièces seront disponibles via iFixit pendant cinq ans, bien que quelque peu frustrant, il ne garantit que trois ans de mises à jour de sécurité pour Android 13.

S’adressant à Stuff à ce sujet, Ferguson a été assez clair : «Il y a un coût pour chaque mise à jour supplémentaire du système d’exploitation et même pour la sécurité que vous intégrez. du niveau de 199 £, cela devient vraiment difficile de continuer à le faire.