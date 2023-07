Breitling propose deux nouvelles pièces, après le succès des deux éditions limitées épuisées avec Deus Ex Machina et Triumph Motorcycles. La marque les fait aussi passer à la vitesse supérieure avec l’introduction du Breitling Manufacture Caliber 01.

La nouvelle montre de Breitling et de l’équipementier australien de motos et de surf Deus Ex Machina arbore un cadran noir contrasté par ses sous-cadrans blancs à triple registre et son échelle tachymétrique. A cela s’ajoutent des touches de rouge sur le cadran extérieur et, plus vivement, sur l’aiguille centrale du chrono qui, comme les deux éditions précédentes de Top Time Deus, a la forme d’un éclair. Le nouveau calibre manufacture Breitling 01 est visible à travers le fond ouvert en verre saphir qui comporte également un logo Deus rouge en son centre.

Breitling s’est associé pour la première fois au constructeur britannique de motos Triumph en 2022, mais la version de cette année de la Top Time Triumph sera désormais ajoutée à la collection courante de Breitling. Tout comme la Deus Ex Machina, elle reçoit la mise à niveau Breitling Manufacture Caliber 01. Son cadran présente un affichage à double registre avec échelle tachymétrique de mesure de la vitesse et les logos Breitling et Triumph à 12 et 6 heures.

Ce superbe design d’inspiration vintage comprend un logo rétro, des poussoirs de chronographe en forme de champignon et un subtil design de cadran “Zorro”.

Vous vous demandez ce que le Calibre 01 a de si spécial ? Ce mouvement est équipé d’un système de roue à colonnes, marque de fabrique des chronographes mécaniques haut de gamme, et d’un embrayage vertical qui assure un fonctionnement précis et fluide.

Le mouvement conserve sa puissance pendant environ 70 heures et est livré avec une garantie de 5 ans.