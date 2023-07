La nouvelle Mustang GT4 dévoilée sur le circuit de Spa-Francorchamps

La Ford Mustang poursuit sa carrière dans la catégorie SRO GT4 avec une nouvelle voiture de course développée sur la base de la Mustang Dark Horse qui sera lancée en 2024. Il s’agit de la seconde voiture de course Mustang après la récente révélation de la Mustang GT3.

Ford a présenté la Mustang GT4 aux SRO 24 Hours of Spa sur le légendaire circuit de Spa-Francorchamps, dans l’est de la Belgique. Cette Mustang GT4 est la dernière-née de la marque à l’Ovale bleu en matière de sport automobile, baptisée “Ford VS Le reste du monde” par Jim Farley, Président-Directeur Général Ford. Elle est basée sur la toute nouvelle Mustang Dark Horse 2024, tout comme sa grande sœur GT3. Avec cette révélation, Ford poursuit officiellement sa présence ininterrompue dans la catégorie GT4 depuis son arrivée en 2017.

Comme la Mustang GT3, elle reçoit une livrée audacieuse et colorée de Troy Lee Designs, l’un des meilleurs designers au monde du secteur automobile.

“La Mustang GT4 est une pièce maîtresse de notre gamme Motorsports”, a déclaré Mark Rushbrook, Directeur Monde Ford Performance Motorsports. “Son positionnement entre la Mustang GT3 et la Mustang Dark Horse R, qui sera bientôt dévoilée, permet à la marque de rester compétitive à tous les niveaux de performance sur piste et représente un maillon important de notre programme clients. Avec cette nouvelle version, basée sur le nouveau modèle Dark Horse de la septième génération, nous avons redoublé d’efforts et sommes prêts à défier tous nos concurrents.”

Le lancement de la Mustang Dark Horse en 2023 s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de développement de la famille de course : Mustang Plusieurs véhicules de série seront lancés cette année. Parmi celles-ci figurent la nouvelle Mustang GT4, la Mustang GT3 récemment dévoilée, ainsi que la future Mustang Dark Horse R et bien d’autres encore. Toutes ces voitures perpétueront la réputation de la Mustang dans le monde entier en participant à des courses sur des circuits légendaires, de Daytona à Bathurst. La Mustang va vraiment courir partout.