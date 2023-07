Shure célèbre les 50 ans du SM7 à la Twitchcon Paris

Après le succès rencontré l’an dernier à San Diego, Shure sera présente à la TwitchCon Paris les 8 et 9 juillet prochain pour accueillir sur son stand les membres de la communauté Twitch aux côtés de pros réputés du streaming venus commémorer à cette occasion l’histoire du légendaire SM7. Au programme : des rencontres, des performances live, des tests produit, des jeux-concours et tous les meilleurs conseils pour équiper son setup comme un pro. Rendez-vous dans l’espace streaming, stand #SW-5. Iconique et pop le temps d’un salon qui défie les conventions : le SM7B se pare des couleurs de la TwitchCon Paris 2023.

Lors de la TwitchCon Paris, les passionnés de gaming et de live streaming pourront (re)découvrir les casques et microphones les plus incontournables pour passer au niveau supérieur et améliorer la qualité audio de leurs productions, du micro MV7 hybride XLR/USB pour podcast au casque de studio SRH840A, en passant par le légendaire SM7B. Deux stations de jeu seront mises à leur disposition pour tester et comparer les différents produits Shure, en jouant contre leurs amis ou encore les streamers présents.

Pour faire honneur à son histoire riche en anecdotes, Shure lance une Édition Signature limitée et numérotée à 50 exemplaires d’un coffret collector spécial anniversaire, qui renfermera, entre autres, un SM7B gravé avec la signature du fondateur Sidney N. Shure et cinq plaques arrière personnalisées aux logos Shure d’époque (1925 – 1960). Le SM7B à l’honneur dans son coffret collector Édition Signature, présenté pour la première fois à la TwitchCon Paris.