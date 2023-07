Le concept Lancia Pu+Ra HPE exposé sur Le Mans Classic 2023

Le concept Lancia Pu+Ra HPE est parmi les stars que le public découvre ce week-end à l’occasion du « Mans Classic 2023 », le plus grand rassemblement de voitures historiques au monde.

Le concept Lancia Pu+Ra HPE, le manifeste de la marque pour les 10 prochaines années, fait désormais partie des voitures exposées au « Mans Classic 2023 » jusqu’au dimanche 2 juillet. C’est la première fois que le concept Lancia vient en France et est visible par le grand public.

Sa présence au « Mans Classic 2023 » est une occasion unique pour rencontrer les passionnés, les collectionneurs et les pilotes de cette épreuve qui rassemble les autos qui ont fait la Légende des 24 Heures du Mans. L’édition de cette année s’annonce encore plus exceptionnelle avec plus de 200 000 passionnés attendus pour rendre hommage au centenaire de la course.

Parmi les modèles qui ont jalonné l’histoire de Lancia dans les compétitions d’endurance, quelques versions inoubliables se sont illustrées sur le circuit sarthois de plus de 13 km de long et si difficile à dompter : la Lancia Beta Montecarlo Turbo, les Lancia LC1 et LC2 sans oublier la célèbre Stratos en version Turbo.

Pendant tout le week-end du « Mans Classic 2023 », le concept Lancia Pu+Ra HPE est exposé aux côtés d’une Lancia Aurelia B20 GT de 1956, une voiture qui a déjà participé à cinq éditions du Mans Classic et mise à disposition par un collectionneur français.

Lancia Pu+Ra HPE est le manifeste de la marque pour les 10 prochaines années, un concept-car 100% électrique qui représente la vision de la marque en termes de design, de vie à bord, de durabilité, d’électrification et de technologie. Il s’agit d’un concept parfaitement fonctionnel et maniable avec une carrosserie élégante et non conventionnelle qui garantit une efficacité maximale, avec une attention particulière à l’autonomie, au temps de charge et à l’efficacité.

C’est la première voiture de la nouvelle ère Lancia, inspirée par le monde du design intérieur italien, grâce à la collaboration avec Cassina, leader dans le secteur du mobilier de luxe, pour une expérience typiquement italienne.

Le nom Lancia Pu+Ra HPE vient de Pu+Ra, le nouveau langage de conception pur et radical de la marque, tandis que HPE signifie High Performance Electric. Par une partie de son design comme par son nom, le concept italien fait référence, entre autres, à la Lancia Beta HPE Lancia Pu+Ra HPE est une voiture avec 70% de surfaces tactiles fabriquées avec des matériaux éco-durables, qui exprime l’italianité, l’éclectisme, la tradition revisitée et le sentiment de vie à bord comme dans une maison.

Lancia Pu+Ra HPE est la première voiture équipée du système S.A.L.A., qui centralise les fonctions audio, de climatisation et d’éclairage, permettant d’adapter l’environnement à l’intérieur de la voiture en appuyant simplement sur un bouton ou au son de la voix.