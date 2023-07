Le HONOR 90 se fera remarquer par ses performances d’affichage : se positionne en tête de sa catégorie selon les classements DXOMARK.

HONOR annonce que le HONOR 90 a obtenu la première place du classement “Écran” DXOMARK pour sa catégorie. Il a été soumis à une batterie de tests complets destinés à évaluer la qualité d’affichage. DXOMARK évalue les performances dans six domaines majeurs : lisibilité, couleur, vidéo, mouvement, tactile et artéfacts. Avec un score total de 140, éligible au label Gold DXOMARK Display, le HONOR 90 occupe une place de choix dans le classement mondial des écrans de DXOMARK.

“Le HONOR 90 offre un affichage agréable couplé à des performances équilibrées dans la majorité des différents scénarios d’utilisation, avec de bonnes performances en termes de couleur et de lisibilité”, a commenté Thibault Cabana, Directeur de l’Évaluation des Écrans chez DXOMARK.

Le HONOR 90 est équipé d’un écran “flottant” AMOLED incurvé des côtés de 6,7 pouces. Il témoigne des efforts continus des équipes R&D de HONOR dans le domaine de l’affichage. L’écran aux bords courbés promet une expérience visuelle immersive. La dalle AMOLED haute résolution (2664×1200) est capable d’afficher 1,07 milliard de couleurs et 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3, garantissant une reproduction extrêmement détaillée et précise des images les plus complexes en termes de couleurs. L’écran offre également une luminosité HDR maximale de 1600 nits, mettant en valeur les contrastes vibrants promis par la technologie HDR.