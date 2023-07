La Boite concept dévoile sa collection des ” Presque parfaits”

La Boite concept dévoile sa sélection de produits audio revalorisés, les « presque parfaits ». Une collection de produits imparfaits, qui permet de contribuer à produire et consommer de façon plus responsable et mesurée tout en conservant l’exigeance, signature de La Boite concept.

Une démarche qui permet de contribuer à l’allongement de vie de chacun des appareils du catalogue de La Boite concept, en offrant une seconde vie à des produits souvent mis de côté par le processus intraitable de sélection initiale pour des détails esthétiques parfois invisibles (l’exigence de la perfection !). Une démarque qui permet de bénéficier de produits de qualité à des tarifs plus attractifs. Ces produits « presque parfaits » sont couverts par une garantie d’un an et respectent les normes et la qualité La

Boite concept. Chacun d’entre eux suit une procédure qui comprend des tests fonctionnels complets.

Les produits sont classés en 2 catégories :

Classe A+ = Aspect visuel proche de celui d’un produit neuf, aucune trace d’usure, peut présenter de très légères marques à peine perceptibles.

Classe A = Traces d’usure perceptibles (ex : légères rayures sur l’enceinte et/ou les pieds, traces plus marquées sur le cuir ou toute autre surface de finition).

Les produits sont livrés avec des pièces d’origine qui ont été soigneusement nettoyées et inspectées. Chaque appareil sera livré avec tous les accessoires prévus comme pour le modèle neuf. Tous les produits « presque parfaits » sont présentés dans un nouvel emballage.

Retrouvez la sélection de produits « presque parfaits » sur www.laboiteconcept.com/gamme/presque-parfaits/