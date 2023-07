Beaglland FitzRoy X1, la valise premium, innovante et sur-mesure

Beaglland se lance en France avec une nouvelle génération de valise : la FitzRoy X1. Première valise de la ligne Beaglland, elle est produite de la même manière que les voitures ; fabriquée avec des matériaux premium pour un design technologique et élégant avec une option sur mesure.



Grâce à son design modulaire révolutionnaire, utilisant des matériaux respectueux de

l’environnement et des processus de production durables, la marque souhaite offrir une façon simple, élégante, moderne et innovante de voyager pour le business. La housse en cuir se fixe par aimantation. Ce cuir de première qualité à la finition mate est doté de languettes de bambou intégrées qui maintiennent la forme de la housse et lui

permettent de recouvrir régulièrement la valise lorsque celle-ci est en mouvement. La

poignée en forme de manette d’avion est confortable à tenir et facile à contrôler. Des milliers de tests de traction et de résistance à l’usure garantissent la souplesse et la flexibilité de la poignée télescopique. Les roues en silicone de 80 mm de diamètre avec roulements internes garantissent à la valise de rouler doucement et sans bruit sur différents sols.

Des matériaux premium et durables

La structure du cadre de l’exosquelette, la peinture et l’assortiment des couleurs sont dignes d’une qualité automobile. L’intérieur est recouvert de tissu gris et de feutre doux. Les doublures peuvent être retirées pour faciliter le nettoyage. La structure externe est fabriquée en alliage de magnésium par un procédé de formage semi-solide. Ces derniers sont légers et présentent une bonne résistance à la corrosion. De plus, un fluide non

newtonien intégré (P4U) atténue les chocs afin de protéger les objets à l’intérieur de la valise.



La structure modulaire offre des avantages en termes d’entretien. Les pièces du produit peuvent être démontées pour l’entretien, ce qui prolonge la durée de vie du produit et réduit la charge environnementale causée par les déchets. Le bagage est fabriqué à partir de matériaux recyclés afin de démontrer l’engagement de la marque en faveur du développement durable tout en conservant une esthétique fonctionnelle. Ce produit s’inscrit

donc dans une démarche éco-responsable.

La FitzRoy X1, qui mesure 39 x 44x 23 cm, et pèse environ 4,4 kg, propose des compartiments séparés pour les effets personnels et les affaires de travail. Une poignée de transport latérale est également prévue pour soulever la valise lorsque cela est nécessaire. La poignée télescopique peut être agrandie sur trois longueurs différentes (106/101/96 cm). Enfin, l’étiquette de bagage peut contenir un AirTag pour un meilleur suivi de la valise, à n’importe quel endroit.

La FitzRoy X1 est disponible sur le site officiel de Beaglland au prix de 820 euros pour la version standard et au prix de 920 euros pour la version sur-mesure