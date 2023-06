Du 29 juin au 2 juillet, Maserati participera à la 11e édition du Mans Classic, le rendez-vous incontournable des amateurs de voitures classiques, d’ambiances vintage et de compétitions au volant de voitures au charme éternel. Dans l’incomparable temple de l’endurance, où se déroulent de coutume les 24 Heures du Mans, l’une des courses les plus spectaculaires et les plus passionnantes du sport automobile, le Trident sera présent avec certains de ses modèles classiques et des pièces uniques au style et au design incomparables. Maserati présentera également une sélection de voitures modernes prêtes à franchir à toute vitesse les légendaires courbes du Circuit de la Sarthe.

Le Mans Classic est dédié aux plus belles voitures anciennes de tous les temps. Tous les deux ans, passionnés, gentlemen drivers et collectionneurs s’y retrouvent, venant du monde entier. L’édition 2023, dont Maserati sera également le sponsor, verra s’aligner environ 500 voitures classiques – comme de coutume les modèles en course seront les originaux ayant participé aux 24 Heures du Mans entre 1923 et 1981 – et autant de voitures ayant écrit des chapitres inoubliables de l’histoire de l’une des courses à la fois les plus redoutées et les plus aimées par le public et les pilotes.

Lors de cet événement au Mans, une rutilante, très rapide et indomptable Maserati Tipo 63 de 1961 sera exposée. Seuls 5 exemplaires ont été produits, avec son si caractéristique châssis “Birdcage” et son moteur 12 cylindres en V, tout comme un autre classique incontournable, une Maserati Bora de 1974, puissante et sportive, avec son populaire moteur à l’arrière.

À côté de ces beautés du passé, la GranTurismo One-Off Luce brillera comme une authentique œuvre d’art et une nouvelle promesse d’avenir signée Maserati avec son moteur Folgore électrique, ainsi que la super voiture de sport MC20 Fuoriserie en Orange Glow, une création “sur mesure” du Trident, dédiée aux sportifs les plus audacieux.

Une zone spéciale du circuit dédiée aux constructeurs accueillera également une Maserati 3500 GT de 1962, un très populaire coupé avec une carrosserie Touring héritier des célèbres voitures de course à six cylindres des années 1950, dont les 220 ch permettaient de dépasser les 230 km/h. La GranTurismo One-Off Prisma sera également exposée, avec son rugissant moteur V6 Nettuno et sa carrosserie aux couleurs futuristes, véritable incarnation de l’excellence de l’artisanat à l’italienne.

Une flotte Maserati composée des GranTurismo Trofeo, Grecale Trofeo, MC20 Cielo et MC20 Fuoriserie s’engagera à son tour sur les plus de 13 km de la piste mancelle, en parallèle des courses historiques. Une occasion unique de vivre au plus près le frisson sur l’un des circuits les plus prestigieux du monde à bord d’une voiture moderne créée par le Trident.