Nanoleaf lance deux nouveaux produits d’éclairage intelligent et une intégration de logiciel de jeu lors de l’événement annuel.

Nanoleaf, le leader mondial de la technologie et de l’innovation en matière d’éclairage intelligent, organise son événement annuel Nanoleaf Live le 27 juin 2023, pour lancer des nouveaux produits et des intégrations souhaitées à la demande de sa communauté et de ses clients. L’entreprise lance deux nouveaux produits d’éclairage intelligent en pré-commande, une intégration avec la plateforme de jeu Overwolf et donne un aperçu du prochain plafonnier modulaire Skylight.

La ligne modulaire unique Ultra Black Shapes de la société s’enrichit d’une nouvelle forme : Ultra Black Shapes Hexagons. L’édition limitée des Ultra Black Shapes Triangles a été lancée à l’occasion du 10e anniversaire de Nanoleaf en 2022. Les Triangles Ultra Black Shapes sont uniques sur le marché et ont connu un succès immédiat.

Cette nouvelle édition limitée, qui présente une finition noire élégante à 360° avec des accessoires entièrement noirs pour créer une esthétique ultra moderne associée à des affichages de couleurs RVB vibrantes, est le début d’une nouvelle famille de produits Ultra Black Shapes avec toutes les caractéristiques communes avec la collection (blanche) Shapes, comme la modularité, le visualiseur de musique et la réaction tactile. Il suffit de connecter les Hexagones et Triangles Ultra Black ensemble pour repousser les limites de la créativité et créer des animations chromatiques rehaussées par le contraste élevé de la finition entièrement noire.



Enfin, Nanoleaf 4D est un kit de miroir d’écran et de bande lumineuse qui redéfinit la façon dont l’utilisateur vit ses films, émissions de télévision et jeux vidéo préférés. Le kit Nanoleaf 4D Screen Mirror & Lightstrip comprend une caméra qui capture les couleurs de l’écran en temps réel et les synchronise avec la bande lumineuse à LED gradient adressable montée à l’arrière. Le résultat offre un véritable effet 4D qui prolonge le contenu au-delà de l’écran, remplissant l’espace de teintes brillantes et de gradients dynamiques.

Grâce à la technologie exclusive Sync+ de Nanoleaf, il est facile d’entendre la mise en miroir de l’écran à tous les dispositifs d’éclairage RVB Nanoleaf dans la pièce pour créer une expérience visuelle globale comme jamais auparavant. Connecter plus de 50 appareils Nanoleaf RVB à la fois, pour que les divertissements dépassent les limites de l’écran et s’étendent aux panneaux lumineux et plus encore.