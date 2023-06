Bowers & Wilkins présente la 800 Series Signature

Les nouvelles 801 D4 Signature et 805 D4 Signature représentent le sommet des gammes de Bowers & Wilkins.

Le plus grand modèle de la nouvelle gamme Signature est le 801 D4 Signature, une puissante enceinte colonne à trois voies qui s’appuie sur les spécifications de l’emblématique 801 D4 telle qu’on la trouve dans les studios Abbey Road.

Basée sur le tweeter Diamond Dome et le haut-parleur de médium Continuum Cône FST de la marque, la 801 D4 Signature ajoute de puissants haut-parleurs de graves jumeaux de 250 mm (10″) à membrane aérodynamique dont les systèmes de motorisation sont dotés de nouveaux aimants encore améliorés par rapport au modèle 801 D4. Elle est également dotée d’une plaque supérieure en aluminium.Cette nouvelle conception utilise une structure interne inédite et optimisée, ainsi qu’un matériau d’amortissement soigneusement disposé pour réduire de manière significative les résonances indésirables provenant du haut de l’enceinte. Il en résulte encore plus de transparence et d’ouverture dans le registre médium par rapport aux performances déjà exceptionnelles de la 801 D4.L’évent bass-reflex de la 801 D4 Signature a reçu des améliorations tout aussi significatives ; il est maintenant entièrement moulé en aluminium, créant ainsi une structure encore plus rigide et plus silencieuse, moins sujette aux bruits d’évent indésirables. En combinaison avec les nouveaux haut-parleurs de basses Aerofoil Cône, cela permet d’obtenir des basses encore plus détaillées, avec une distorsion plus faible et un son plus précis. Enfin, la 801 D4 Signature introduit une nouvelle grille de tweeter optimisée par ordinateur, qui s’appuie sur la transparence déjà impressionnante offerte par les enceintes Bowers & Wilkins existantes. La nouvelle grille offre un subtil compromis entre clarté sonore et rigidité, permettant au dôme diamant de délivrer encore plus d’énergie dans la pièce, tout en protégeant la membrane contre les dommages indésirables.

Tout comme la 801 D4 Signature, la 805 D4 Signature dispose aussi d’une toute nouvelle grille qui lui confère plus d’ouverture et de transparence, ainsi qu’un filtre amélioré avec de nouveaux condensateurs de filtrage. En outre, un tout nouveau système de moteur de grave et de médium offre des performances accrues grâce à un nouveau haut-parleur de 165 mm (6,5″), garantissant à la fois une restitution plus précise des médiums et une meilleure extension dans les graves. Enfin, la plaque supérieure en aluminium a fait l’objet de modifications mécaniques visant à réduire davantage les bruits et les vibrations indésirables émanant de la structure de l’enceinte.

Pour bien marquer leur positionnement prestigieux au sein de la gamme Bowers & Wilkins, les 801 D4 Signature et 805 D4 Signature sont disponibles dans deux nouvelles finitions exclusives. La peinture bleu nuit métallisée est la même que celle qui est proposée pour notre enceinte emblématique Nautilus, avec un total de onze couches de peinture et de laque polies mécaniquement afin d’obtenir une finition parfaitement lustrée et brillante. Sans compter les temps de séchage, le processus d’application de la peinture représente à lui seul plus de 18 heures de travail.

Les enceintes Midnight Blue Metallic sont en outre sublimées par une magnifique garniture en cuir bleu Connolly sur la plaque supérieure. Les deux modèles sont également fournis dans une finition exceptionnelle plaquée bois California Burl Gloss, qui présente des nervures uniques et une finition luxueuse et brillante avec une garniture en cuir noir Connolly. Ce placage bois est un bois issu du développement durable et provenant du spécialiste italien ALPI. Avec pas moins de quatorze couches de laque et de multiples opérations de ponçage, la durée totale de finition d’un 801 D4 Signature en California Burl Gloss dépasse les 24 heures.



801 D4 Signature 50 000 € la paire ; 805 D4 Signature 12 000 € la paire