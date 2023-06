Un thermomètre Terraillon connecté pour toute la famille

Terraillon étend sa gamme avec Thermosmart (69,99 €), un thermomètre connecté révolutionnaire qui offre une mesure de température précise et sans contact. Conçu pour répondre aux besoins des parents et des personnes soucieuses de leur santé, Thermosmart allie technologie de pointe et praticité pour une utilisation quotidienne.



Grâce à sa connectivité Bluetooth, Thermosmart se synchronise facilement avec MyHealth, l’application mobile de Terraillon. Celle-ci offre une interface conviviale qui permet aux utilisateurs de suivre et d’enregistrer ses mesures de températures, de suivre son évolution à tout moment, de créer des profils individuels pour chaque membre de la famille et de recevoir des alertes personnalisées en cas de température anormale. En seulement quelques secondes, il est possible d’interpréter facilement les données de température grâce aux graphiques, aux codes couleurs et à l’ajout des prises de médicaments.





Ce thermomètre connecté Thermosmart Terraillon peut calculer la température de l’eau pour le bain des bébés, garantissant une température idéale pour leur confort et leur sécurité. Il permet également de mesurer la température des aliments, aidant ainsi les parents à s’assurer que la nourriture de leur bébé est à la température adéquate pour une consommation sécurisée.