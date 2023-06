Une collection de coques streetwear consignée HUF et CASETiFY

La marque de skate collabore avec CASETiFY pour une gamme d’accessoires technologiques inspirés des racines de HUF.



CASETiFY annonce sa collaboration avec la marque de streetwear HUF. La collection rendra hommage à l’ADN de la griffe et rendra hommage à ses origines, en mettant en valeur ses coloris et motifs caractéristiques avec des accessoires CASETiFY exclusifs. Une collaboration à retrouver sur casetify.com.



Fondée en 2002 par Keith Hufnagel, HUF est devenue l’une des marques les plus respectées dans le domaine du skateboard et du streetwear. Désormais, les adeptes peuvent adopter l’héritage HUF sur les étuis Impact, Ultra Impact, Mirror, Ultra Compostable, Clear et Bounce de CASETiFY avec des designs qui incluent la signature “HUF GREEN” ainsi que des motifs reconnaissables tels que “Quake”, “Plantlife” et “Green Buddy”. La collaboration dévoilera également des produits en édition limitée avec des clins d’œil spéciaux à l’héritage historique de la marque.

La collaboration comprendra également des accessoires complémentaires conçus pour les AirPods et AirPods Pro, les AirTags, les bracelets Apple Watch, les portefeuilles MasSafe, les chargeurs sans fil, les MacBook et les iPad. Les produits spéciaux comprennent un pack d’autocollants exclusif ainsi que deux planches de skateboard en édition limitée, chacune étant vendue au prix de 240,99 €. Les coques de la collection sont en vente à partir de 62,99 € et 35,99 € pour les AirPods.