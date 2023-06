OSKAR, l’ampli portable à emporter dans sa valise

Les vacances d’été approchent et il est bientôt l’heure de faire ses valises pour partir à la plage ou à la montagne. Petit et léger, OSKAR (269 €), l’amplificateur portable de Faller se transporte facilement dans les bagages.

Il est ainsi possible de se détendre en vacances et en famille devant la télévision sans déranger les voisins. En effet, l’amplificateur TV portable permet d’améliorer le quotidien des personnes souffrant de problèmes d’audition en amplifiant uniquement le son des dialogues, réduisant ainsi les bruits parasites.

https://faller-audio.com/fr/