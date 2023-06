Yamaha XMAX 300 Tech Max, stylé et connecté

Entre design et connectivité, il n’est pas surprenant que cet élégant scooter aux lignes sportives soit l’un des modèles les plus vendus de sa catégorie.

Fabriqué dans le plus pur ADN MAX qui associe un moteur EURO5 de caractère à un châssis offrant une maniabilité optimale, le nouveau XMAX 300 propose tout le style, les performances et la technologie dont vous avez besoin pour rendre chaque trajet exceptionnel.

Le nouveau XMAX 300 rend l’expérience de conduite encore plus agréable grâce à son habillage angulaire et dynamique, et à son phare à LED en forme de X, pour un MAX de style. Il est est équipé d’un nouveau tableau de bord LCD élégant de 4,3 pouces qui a che l’état de la machine et les informations de fonctionnement dans un format clair et facile à lire. Le compteur de vitesse numérique, situé au centre de l’écran, est surplombé par un compte-tours à barres, et de chaque côté, se trouvent des icônes pour le carburant et la température du moteur.

Il n’a par ailleurs jamais été aussi simple de rester connecté qu’avec le nouveau XMAX 300. Ce scooter sportif intelligent est équipé d’un tableau de bord LCD de 4,3 pouces et d’un boîtier de communication CCU qui vous permettent d’associer facilement votre smartphone à la machine et de recevoir les notifications des appels et messages entrants.

Ce scooter sportif premium arbore une nouvelle face avant au design audacieux avec son phare à LED en forme de X qui permet d’avertir tout le monde qu’un XMAX arrive. Le look futuriste est renforcé par les doubles feux arrière à LED en forme de X, avec clignotants intégrés, parfaitement assortis au nouveau design dynamique de l’habillage.

Le XMAX 300 est désormais entièrement connecté, vous permettant de garder le contact lors de chaque trajet. Il vous suffit de télécharger l’application gratuite MyRide et d’associer votre smartphone au scooter.

YAMAHA XMAX 300 TECH MAX, à partir de 7 299 €