Nouveau Toyota C-HR : un look de concept-car à la route

Le nouveau boss japonais débarque l’année prochaine sous les formes ICE, hybride et PHEV.

Toyota a retiré les bâches du tout nouveau multisegment compact C-HR, avant le lancement des ventes l’année prochaine, et le résultat est un peu étonnant. Empruntant plus qu’un peu d’inspiration de conception au bZ4X électrique de la firme, la nouvelle forme spectaculaire est un pas en avant par rapport au contour déjà distinctif du C-HR d’origine.

Cette voiture a longtemps été un succès, avec plus de 750 000 ventes dans le monde à ce jour. Mais elle s’est avérée si populaire en Europe que cette nouvelle génération a été soigneusement adaptée aux goûts et aux besoins des conducteurs européens. L’engin a été développé ici, plutôt que sur le terrain de Toyota, et sera produit en Turquie.

Cette dernière incarnation est plus large, à 1,83 m, et plus haute à 1,56 m, tout en renforçant les lignes de conception audacieuses et en conservant bon nombre des caractéristiques les plus intéressantes du concept-car C-HR Prologue. Cela inclut le schéma de peinture bicolore saisissant, qui donne au C-HR un look très distinctif sous tous les angles. Des reflets taillés au diamant apparaissent également tout autour de l’extérieur et s’étendent dans le cockpit.

Grâce à sa conception, la nouvelle Toyota C-HR est plus aérodynamique, avec des améliorations apportées au pare-chocs avant et à l’aileron arrière grâce à des poignées de porte affleurantes. La Toyota C-HR sera livrée avec trois groupes motopropulseurs électrifiés différents. Il existe des hybrides de 1,8 L et 2,0 L, ainsi qu’un hybride rechargeable de 2,0 L avec jusqu’à 66 miles d’autonomie électrique. Les ingénieurs ont travaillé d’arrache-pied pour améliorer la puissance de sortie et réduire les émissions, grâce à une nouvelle boîte-pont et à une nouvelle unité de contrôle de puissance, ainsi qu’à une batterie haute tension plus robuste. Le PHEV bénéficie également d’une fonction Regeneration Boost, qui offre une expérience de conduite plus « à une pédale ».

Elle ajustera également dynamiquement le mode de conduite en fonction des différentes conditions, aidera à recharger à l’aide du système de navigation et passera automatiquement en mode EV complet lorsque la voiture entre dans une zone à faibles émissions, selon que la voiture a une charge de batterie suffisante.

Alors que la nature de sa position de «super coupé» semble un peu moins spacieuse à l’arrière, Toyota a beaucoup ouvert l’intérieur avec un toit en verre panoramique. Des matériaux réduisant les infrarouges ont été choisis pour éliminer le besoin d’un store.

Le cockpit est bien amélioré grâce à une conception «aile» enveloppante et cool qui traverse le tableau de bord et descend dans les panneaux de porte. L’éclairage ambiant dynamique contribue à renforcer les vibrations intérieures fraîches. Il s’adaptera également automatiquement au fil de la journée, changeant de tonalité et d’intensité au fil des heures.

Il y a un écran tactile de 12,3 pouces, qui, selon Toyota, est conçu dans un souci de simplicité et de facilité d’utilisation. Selon la qualité du modèle, les propriétaires pourront puiser dans le pack multimédia Toyota Smart Connect, ainsi que peaufiner le système audio JBL. Le contrôle vocal, la connectivité sans fil pour smartphone et, bien sûr, Apple CarPlay et Android Auto sont également présents dans certaines options.

Les aides à la conduite sont fournies par le package Toyota Safety Sense, qui offre des fonctionnalités telles que la suppression de l’accélération, ralentissant la voiture en cas de collision potentielle, ainsi que le nouveau Proactive Driving Assist ou PDA. Cela a été conçu pour fonctionner à des vitesses inférieures et permet une décélération dynamique lorsque vous relâchez l’accélérateur ou que vous vous dirigez vers un virage.

Toyota s’est également efforcé de rendre la nouvelle C-HR plus écologique, avec une utilisation prudente de matériaux conçus pour réduire le poids, tout en gardant la voiture suffisamment enseignée pour améliorer sa maniabilité. Les plastiques recyclés constituent une grande partie de sa construction, avec des sièges dotés d’un rembourrage fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées.

Tous les détails sur la voiture, ainsi que les prix et sa date d’arrivée prévue plus tard cette année ou au début de 2024, sont encore à venir.