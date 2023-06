Casio a lancé un nouvel ajout à sa gamme de montres G-Shock pour célébrer le 40e anniversaire de la marque.

Les sept modèles « Clear Remix » utilisent des matériaux transparents offrant au regard les composants internes des montres. Cette collection spéciale comprend des montres emblématiques des 40 ans d’histoire de la marque. Mais elles ont été retravaillées dans un design transparent pour donner au porteur un aperçu du fonctionnement interne de la montre.

Cette touche futuriste honore toujours toutes les propriétés de conception classiques des modèles emblématiques G-Shock. Malgré leur apparence aussi fragile que le verre, elles conservent la construction résistante aux chocs et la philosophie axée sur la ténacité.

Ce dernier point est important, car G-Shock a commencé avec l’idée de développer “une montre résistante qui ne se cassera pas, même en cas de chute”. Dans un processus de tests répétés, la construction et les matériaux ont été repensés encore et encore. Cette poursuite inlassable face aux défis porte ses fruits en 1983 avec le lancement de la première montre G-Shock.

La collection Clear Remix du 40e anniversaire comprend sept modèles G-Shock populaires, dont le tout premier design G-Shock. Tous ont été soigneusement sélectionnés et repensés avec des matériaux transparents utilisés pour le boîtier, le bracelet, l’écran LCD, les boutons, le module et le circuit imprimé.

Ces modèles incluent le GA-2140RX, le modèle octogonale populaire surnommé la Casioak, l’ultra populaire GA-114RX et la DW-5040RX, qui est basé sur la conception qui a tout déclenché. Vous avez également la DW-6940RX avec ses pare-chocs incomparables de chaque côté, le DWE-5640RX, ainsi que les GMA-S114 et GMA-S2140, qui offrent des options plus compactes.

Envie de vous procurer un modèle de la collection Clear Remix ? Vous devrez avoir de la chance – ces modèles se sont vendus très rapidement, mais vous pouvez actuellement vous inscrire pour recevoir des notifications de réapprovisionnement.