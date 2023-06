Un scooter sous-marin signé Vilebrequin pour la plage cet été

Avec la fonte des calottes glaciaires et l’élévation du niveau de la mer, il ne faudra pas longtemps avant que nous soyons tous jetés à la dérive sur des maisons flottantes de style Waterworld. Alors vous voudrez peut-être investir dans un Vilebrequin x Sublue Whiteshark dès maintenant.

Avec deux hélices qui peuvent vous propulser dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre par seconde, jusqu’à une profondeur maximale de 40 m, ce scooter électrique sous-marin en édition spéciale vous permettra de faire comme l’hybride humain/poisson de Kevin Costner sans avoir besoin de branchies ou pieds palmés.

Le design coloré de cette tortue est fourni par la marque française de maillots de bain de luxe Vilebrequin et pourrait vous aider à vous fondre dans la vie marine que vous rencontrez sous les vagues, tandis qu’un support à l’avant vous permet de fixer une GoPro afin que vous puissiez filmer vos aventures. Assurez-vous simplement d’utiliser un grand angle, car l’eau réduira le champ de vision d’environ 30%.

Avec ce Sublue Whiteshark standard, vous obtiendrez une durée de fonctionnement totale d’environ 25 minutes avec sa batterie de 11000 mAh. Il faut normalement quatre heures pour le recharger, vous aurez donc tout le temps de le récupérer. Mais la version en édition spéciale est livrée avec un chargeur rapide qui réduit ce temps de moitié. Vous pouvez également acheter des batteries de rechange à remettre sous l’eau en quelques secondes.

La production de ce Vilebrequin x Sublue Whiteshark est limitée à 299 exemplaires, chacun gravé individuellement avec son numéro unique, et le forfait de 1100 $ comprend également une paire d’hélices supplémentaires et un sac de transport Vilebrequin. Classe, non ?