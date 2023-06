Une collection Héritage pour la Twingo

THE ORIGINALS RENAULT STORE présente sa collection héritage pour tous les amateurs de la célèbre Twingo, qui fête cette année son 30e anniversaire.

En 30 ans, Twingo n’a cessé de se réinventer en gardant toujours son esprit unique, fun et coloré. A découvrir : une collection exclusive de miniatures et de produits dérivés créés spécialement pour cet anniversaire.

Renault dévoilera le 27 juin prochain la Twingo imaginée par la designer néerlandaise Sabine Marcelis.

https://theoriginals-store.renault.com/fr/nouveautes.html