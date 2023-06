Regardez la première édition du Southwire Portland E-Prix

Le Championnat du Monde ABB FIA Formula E se dirige vers les États-Unis pour un premier voyage à Portland, Oregon, le 24 juin à l’occasion de la 12e manche de la saison 9. Cinq pilotes de cinq équipes différentes sont dans la lutte pour le titre avec un faible écart de points.

La Formule E se prépare pour une neuvième visite aux États-Unis et une première course au Portland International Raceway (PIR) avec le Southwire Portland E-Prix 2023. La série entièrement électrique a concouru aux USA chaque saison depuis sa création en 2014. De Miami à Long Beach en passant par New York, la Formule E a emmené la série 100% électrique à chaque coin du pays. À Portland, une ville respectueuse de l’environnement située au nord-ouest du pays, le championnat compte présenter aux fans l’unique série de courses électriques de classe mondiale, ainsi que ses ambitions en matière de technologie EV propre et durable.

UN NOUVEAU CIRCUIT

Le Portland International Raceway accueille le premier Southwire Portland E-Prix. Ce circuit est un lieu familier pour les séries américaines de sport automobile telles que l’IndyCar, et le tracé a tendance de fournir des batailles serrées. En 1997, la première série américaine de monoplaces a vu une arrivée à trois, particulièrement serrée sur un circuit routier, quand Mark Blundell a battu Gil de Ferran et Raul Boesel d’un demi-dixième de seconde.

Le Raceway a officiellement vu le jour dans les années 1970 après avoir vécu plusieurs décennies en ruines. La piste a été créée après une inondation généralisée qui a détruit la ville entière, ne laissant derrière elle que des routes utilisées pour l’emblématique Rose Festival de Portland.

La piste s’est convertie en temple du sport automobile professionnel en 1975 lorsque la série Trans-Am y a fait ses débuts, suivit par . l’IndyCar et le NASCAR Truck les décennies suivantes. Elle a ensuite subi un vide significatif de compétition au cours des années 2000 et 2010, puis de nouveau convoité et relancée par l’IndyCar et la NASCAR Xfinity au cours des dernières années. Aujourd’hui, la Formule E est sur le point de rejoindre la longue liste de séries prestigieuses à emprunter le PIR, et est prête à marquer l’histoire comme première série électrique sur ce circuit.

Le circuit de 3,190 km et 12 virages est l’un des plus longs de la saison. Les équipes prédisent une piste rapide et fluide avec un sillage qui jouera un rôle important, comme à Jakarta. A voir comment s’y comportent les voitures propulsées par Porsche et Stellantis.



LES CLASSEMENTS

Le pilote Jake Dennis de l’équipe américaine Avalanche Andretti mettra tout en œuvre pour combler l’écart d’un point qui le sépare du leader du championnat Pascal Wehrlein sur TAG Heuer Porsche à l’occasion du Southwire Portland E-Prix 2023 ce samedi.

Le Britannique Dennis est assuré d’avoir le public de son côté et a régulièrement terminé sur le podium en saison 9 avec une victoire et sept podiums dans les 11 courses disputées à ce jour.

Le leader du classement, Wehrlein, a perdu sa première place à Monaco, mais l’a repris avec autorité après une victoire contrôlée à Jakarta, devançant son plus proche rival au classement Dennis. Il s’agissait de sa première victoire – et son premier podium – depuis la manche 3 à Diriyah tandis que Nick Cassidy (Envision Racing) a maintenu ses performances, battant l’Allemand au classement grâce à sa victoire à Monaco.

Après avoir pris la tête pendant plusieurs manches, Cassidy se retrouve désormais troisième au classement, à seulement cinq points de Dennis, deuxième.

Un week-end désastreux en Indonésie après des podiums consécutifs à Monaco et à Berlin a repoussé Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) en dehors du top trois avec seulement 15 points pris sur les 50 possible au double-header de Jakarta. Evans a 19 points de retard sur Cassidy mais reste fermement accroché à un possible titre.

Lors des manches 11 et 12, Maximilian Günther pour Maserati MSG Racing s’est retrouvé en tête de chaque séance chronométrée à Jakarta, une première dans l’histoire de la Formule E. Le pilote allemand a instantanément accroché avec le circuit et a dominé les qualifications pour une première pole position. Il a répété cette performance dimanche avec une deuxième pole et a remporté une course historique, devenant le seul pilote à avoir remporté la pole et la course lors des 14 dernières courses, scellant par ailleurs la première victoire de Maserati en monoplace sur un championnat du monde depuis le légendaire Juan Manuel Fangio, en 1957 au Nurburgring.



PROGRAMME

Free Practice 1 – 02h00 CET samedi 24 juin (17h00 PDT vendredi 23 juin).

Free Practice 2 – 19h30 CET samedi 24 juin (10h30 PDT samedi 24 juin).

Qualifications – à partir de 21h40 CET samedi 24 juin (12h40 PDT samedi 24 juin).

Round 12 – 02h03 CET dimanche 25 juin (17h03 PDT samedi 24 juin).

DIFFUSION

La course sera à suivre en direct sur Eurosport 1. Elle sera rediffusée le dimanche 25 juin sur Eurosport 2 à 08h00 et sur La Chaine L’Equipe à 09h40.

