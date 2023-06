Razer Blade 14, un PC portable pour les gamers nomades

La dernière version de l’ordinateur portable de jeu ultraportable de Razer est plus puissante que jamais.

Razer ne plaisante pas lorsqu’il s’agit de remplir ses ordinateurs portables de composants costauds – mais le nouveau Razer Blade 14 a les dimensions de quelque chose de beaucoup plus modeste.

En regardant son châssis en aluminium de 14 pouces, vous ne devineriez probablement pas de quoi cette chose est capable. Mais à l’intérieur se trouve un processeur AMD Ryzen 9 7940HS à huit cœurs et 16 threads, qui a suffisamment de puissance brute pour avoir à la fois le Core i9 13900H d’Intel et Les processeurs M2 Pro d’Apple transpirent. Associé à 16 Go ou 32 Go de RAM DDR5, plus 1 To de stockage intégré, il facilitera pratiquement toutes les tâches que vous lancerez.

Bien sûr, si vous voulez jouer à des jeux sur un ordinateur portable, vous avez besoin d’une carte graphique tout aussi puissante, et Razer vous permettra de choisir entre les GeForce RTX 4060 et RTX 4070 de Nvidia. Quelle que soit celle que vous choisirez, vous pourrez jouer à des jeux comme Shadow du Tomb Raider et du Cyberpunk 2077, avec une batterie de 68,1 Wh qui, selon Razer, durera jusqu’à 10 heures, ce qui devrait faire passer les longs trajets en train en un éclair. Branchez le Blade 14 à l’aide du chargeur USB-C et il sera de retour jusqu’à 80 % en seulement 60 minutes.

Ce qui manque à l’écran 14 pouces du Blade en pouces, il le compense largement avec le reste de ses spécifications. L’écran 16:10 QHD+ est une question de vitesse, avec un taux de rafraîchissement très élevé de 240 Hz et un temps de réponse incroyablement bas de 3 ms, tandis que sa luminosité maximale de 500 nits devrait permettre de voir facilement quand le soleil brille.

À 18 mm d’épaisseur et pesant 1,84 kg, ce n’est certainement pas un MacBook Air, mais il fait honte à la machine d’Apple avec deux ports Thunderbolt 4 USB-C, une paire de prises USB-A pour connecter vos anciens périphériques, un seul HDMI 2.1 et un 3.5 prise casque mm. Et avez-vous déjà vu un MacBook avec un éclairage Chroma RGB intégré au clavier ? Ce ne serait pas un Razer sans lui.

Disponible en noir mat ou en blanc mercure, les prix du Blade 14 commencent à 2899 €