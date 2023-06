Fujifilm Instax Square SQ40, charme rétro et exposition auto

Les fans de photos instantanées qui souhaitent partager des clichés avec leurs amis devraient apprécier le nouvel Instax Square SQ40 (150 € à partir du 29 juin). Le dernier appareil photo point-and-shoot-and-print de Fujifilm utilise le format de film Instax Square de la société, qui est le double de la taille de l’Instax Mini de type carte de crédit. On adore son look d’inspiration rétro.

Au lieu du style coloré et légèrement ludiquede l’Instax SQ1, la construction en plastique du SQ40 imite le cuir noir que l’on voit sur les appareils photo analogiques classiques. Malgré sa taille, son apparence subtile devrait vous aider à voler un peu plus sous le radar lorsque vous prenez des photos en public.

Ce n’est pas simplement un SQ1 dans une tenue plus smart non plus. La fonction d’exposition automatique a été héritée du plus petit Instax Mini 40, détectant les niveaux de lumière ambiante lorsque vous appuyez sur le bouton de l’obturateur et ajustant automatiquement le flash et la vitesse d’obturation. L’idée est de vous empêcher de gaspiller des photos en sur- ou sous-exposant vos sujets, de sorte que chaque impression d’un pack de films offre un cliché décent. Un mode selfie, activé avec une torsion du barillet de l’objectif après avoir allumé l’appareil photo, aide également à garder les gros plans nets.

Avec ce SQ40 débarque un nouveau pack de films au format carré Sunset, qui devrait encore plus égayer vos photos. Ils échangent les bordures blanches emblématiques de chaque exposition pour un dégradé coloré inspiré du soleil couchant. Vous pourrez les acheterdans des packs uniques de 10 expositions. Ils rejoignent la gamme existante de packs de cadres noirs, de cadres en marbre, de cadres d’éclairage d’étoiles et de cadres arc-en-ciel, et ne sont disponibles qu’en tant qu’expositions en couleur.